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Gastronomijos paveldas atgijo Trakų Pusiasalio pilyje

2026-07-312026-07-31
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Gastronomijos paveldas atgijo Trakų Pusiasalio pilyje
Eglės Gineikės nuotr.

Saulėtą liepos 25-osios šeštadienį Trakų Pusiasalio pilis prisipildė gardžių kvapų, geros nuotaikos ir azartiškos varžytuvių dvasios – čia vyko Trakų istorijos muziejaus surengta gastronomijos šventė – žuvienės virimo varžytuvės „Nuo Kuršmarių iki Galvės“.

Dėl gardžiausios žuvienės titulo varžėsi penkios komandos, kurios stebino ne tik autentiškais receptais, bet ir išradingumu, svetingumu bei gebėjimu suburti aplink savo katilus gausų būrį ragautojų. Visos renginyje dalyvavusios komandos buvo apdovanotos už pastangas, kūrybiškumą ir indėlį į šventės atmosferą.

Komandų išvirtas žuvienes vertino garbinga komisija: Jolanta Sofija Veličkienė – amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ pedagogė, maisto technologė ir technologijų edukologė, Trakų seniūnijos seniūnė Vilma Puišienė, Trakų rajono savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Asta Lipkevičienė bei Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė. Vertinimo komisijai vadovavo docentė, mokslų daktarė, Kauno kolegijos Technologijų katedros vedėja, knygų apie šokoladą ir kitas gastronomines paslaptis autorė Ingrida Kraujutienė.

Eglės Gineikės nuotr.

Komisijos sprendimu III vieta atiteko Kėdainių komandai „IRVIDORA“, II vietą pelnė Vilniaus komanda „Bičiuliai“, o I vietos nugalėtoja tapo Bijūnų bendruomenė iš Trakų rajono. Aukščiausias šventės įvertinimas – Grand Prix – buvo skirtas Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandai „Liepsnojantis katilas“. Žiūrovų simpatijų nominaciją pelnė komanda „Vilkauda“, subūrusi dalyvius iš Elektrėnų, Trakų, Molėtų, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų.

I vietos nugalėtoja – Bijūnų bendruomenė iš Trakų rajono. Bijūnų bendruomenės nuotr.

 

Šventės metu netrūko veiklų visai šeimai – lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, mėgavosi įvairiomis pramogomis, ragavo komandų išvirtas žuvienes ir patys galėjo įvertinti jų skonį. Gerą nuotaiką visą dieną kūrė susirinkę svečiai, o vakaro kulminacija tapo grupės „Biplan“ koncertas.

Eglės Gineikės nuotr.

Trakų istorijos muziejus nuoširdžiai dėkoja visoms komandoms, komisijos nariams, partneriams ir gausiam būriui lankytojų, kurie savo dalyvavimu pavertė šią dieną tikra vasaros švente. Tikimės, kad gastronomijos tradicijas puoselėjantis renginys ir ateityje burs bendruomenes, skatins pažinti kulinarinį paveldą bei kvies atrasti žuvienės virimo subtilybes Trakų krašte.

Trakų istorijos muziejaus Kultūrinės veiklos skyrius

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