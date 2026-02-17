Iš Vilniaus rajono gyventojo sukčiai išviliojo 130 000 eurų

Parašyta: 2026-02-17 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Teisė, Trakai |

Sukčiavimas. Asociatyvi Freepik nuotr.

Vasario 13 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1969 m.) pranešimas, kad vasario 6 d. Vilniuje, paspaudus gautą aktyvią nuorodą ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos pasisavinta 4 111 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.

***

Vasario 13 d. Vilniaus apskr. VPK gautas vyro (gim. 1961 m.) pranešimas, kad vasario 10-13 d. jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę elektros tinklų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo pinigus ir auksą. Nuostolis – 130 160 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 3 d.

***

Vasario 13 d. Vilniaus apskr. VPK gautas vyro (gim. gim. 1999 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 12 val. 27 min. Vilniuje, nepažįstami asmenys apgaule išviliojo 8 760 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.

***

Vasario 13 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 12 val. 43 min. Trakų r., moteriai (gim. 1942 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę elektros tinklų darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 6 500 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.

***

Vasario 13 d. Vilniaus apskr. VPK gautas vyro (gim. 1939 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 18 val. 20 min. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, kuri, prisistačiusi saugumo departamento pareigūne, apgaule išviliojo 1 800 eurų, kuriuos jis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.

Lietuvos policijos pranešimas


ISSN 2538-6581
