Išskirtinis poezijos ir vaizdų pokalbis

Jį išgirsti bus galima tik vieną vienintelį kartą. Tik gegužės 15 d. 17 val. turėsite galimybę Elektrėnų viešojoje bibliotekoje kartu su Elektrėnų poetu Aivaru Veikniu ir vaizdo menininke Dainora Aleksaite pasinerti į magišką tik čia ir dabar tariamų žodžių ir tik čia ir dabar kuriamų vaizdų pasaulį.
Tai labai jautrus, autentiškas projektas, kuriame susitiks skirtingos meno kalbos ir gims naujas pasakojimas. Apie laiką ir jausmus… apie čia esančius ir jau išėjusius… Šiame pasirodyme susijungia gyvai skaitoma, skirtinguose gyvenimo etapuose sukurta autorinė A. Veiknio poezija ir realiu laiku su skirtingais projektoriais kuriami D. Aleksaitės vaizdiniai, papildyti iš anksto paruoštais muzikos takeliais. Nors vakaro ašis – Aivaro poezija, tačiau vaizdas čia atlieka ne tik iliustracinę funkciją, bet ir mezga ryšį bei savaip interpretuoja žodžių reikšmes. Prasmių laukas prasiplečia ir kiekvienas vakaro dalyvis turi galimybę pasinerti į paslaptingą tik čia ir dabar kuriamą vaizdinių pasaulį.
Balsui nutilus ir projektoriams išsijungus šis magiškas pasaulis dings, todėl reikia atverti širdį ir semtis kuo daugiau pojūčių. Kartu su Aivaru ir Dainora kurti savo vaizdinių poeziją, kuri padės rasti visa ko esmę šiame painiame pasaulyje. Širdis prisipildys trūkstamų dalių, ir kiekvienas vakaro dalyvis išeis iš salės kitoks.
Menininkai
A. Veiknys – poetas, žurnalistas, keturių knygų autorius, Jaunojo jotvingio, Salomėjos Nėries, Bernardo Brazdžionio ir kitų literatūrinių premijų laureatas. Jo eilėraščiai versti į anglų, rusų, kroatų, vokiečių, lenkų, kinų, graikų ir kitas kalbas. Aivaras yra 2022 metų „Poezijos pavasario“ almanacho sudarytojas bei vienas iš festivalio „Slinktys“ pradininkų.
D. Aleksaitė – jaunosios kartos kompozitorė ir atlikėja. 2021 m. ji baigė kompozicijos bakalauro studijas prof. Ričardo Kabelio klasėje, o nuo 2025 m. Vilniaus dailės akademijoje studijuoja fotografijos ir medijos meno magistrantūroje dr. Arturo Bukausko klasėje. Šiuo metu Dainoros tyrimų lauką sudaro garso, vaizdo ir performatyvumo sąsajų paieškos bei eksperimentai su skirtingomis vaizduojamojo meno šakomis.
Įėjimas į renginį nemokamas.
Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį ARS NOVA’26 organizuoja asociacija „Muzikos kalviai“.
Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
