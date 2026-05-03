Mielos Mamos, Jūs esate mūsų stiprybė, ramybė ir meilė. Linkiu sveikatos, dvasios ramybės ir artimųjų šilumos kiekvieną dieną!
Seimo narys Kęstutis Vilkauskas
Motinos dienos proga
Į šviesą stiebiasi visi,
Kai atsiranda iš tamsos.
Gyvybės meilė – tu esi,
Dėka tavęs žmogus alsuos.
Tik su tavim ir dėl tavęs
Einu
Atvesdamas kitus
Ir kai tava žvaigždė užges
Vis tiek viltim alsuos dangus.
Nauju keliu, dalis tavęs
Senas prasmes naujai atras.
Užgimę vėl iš naujo švęs
Kitas kartas į žemę ves.
Eilės Kęstučio Vilkausko
