Kuo naudingos zumba treniruotės fizinei formai ir nuotaikai?

Zumba jau seniai nebėra tik trumpalaikė sporto mada. Ši treniruočių forma išpopuliarėjo todėl, kad sujungia tai, ko daugelis ieško vienoje vietoje: judesį, muziką, energiją ir gerą emociją. Tai ne tik šokis, bet ir visavertė kardio treniruotė, kuri padeda stiprinti kūną ir kartu pakelia nuotaiką.
Šiandien Zumba treniruotės traukia vis daugiau žmonių, norinčių sportuoti su malonumu. Ir visai neatsitiktinai. Jei ieškote būdo daugiau judėti, pagerinti fizinę formą, sumažinti stresą ir tuo pačiu nejausti, kad „kankinatės salėje“, zumba gali būti būtent tai, ko reikia. Toliau apžvelkime, kuo ši treniruotė iš tiesų naudinga.
Zumba treniruotės ir fizinė forma
Širdies ir kraujagyslių sistemos stiprinimas
Vienas didžiausių zumbos privalumų yra tai, kad ji veikia kaip intensyvi aerobinė treniruotė. Per ją širdies ritmas pakyla, kvėpavimas suaktyvėja, o organizmas dirba panašiai kaip kitų kardio užsiėmimų metu. Skirtumas tas, kad čia viskas vyksta per šokio judesius, todėl treniruotė dažnai atrodo lengvesnė ir įdomesnė.
Reguliariai lankomos zumba treniruotės gali padėti stiprinti širdį, gerinti ištvermę ir prisidėti prie bendros kraujotakos sistemos veiklos. Žmogui, kuris nemėgsta monotoniško bėgimo takelio ar dviračio, tai tampa puikia alternatyva. Kūnas dirba, prakaituojama nemažai, bet dėl muzikos ir tempo visa treniruotė jaučiasi gyvesnė.
Kalorijų deginimas ir svorio kontrolė
Zumba dažnai minima ir tada, kai kalbama apie svorio kontrolę. Ne be reikalo. Intensyvesnės pamokos metu galima sudeginti maždaug 400-600 kalorijų, priklausomai nuo treniruotės tempo, trukmės ir žmogaus kūno svorio. Tai reiškia, kad zumbą galima laikyti tikrai efektyviu būdu didinti bendrą dienos fizinį aktyvumą.
Didelis privalumas tas, kad krūvis treniruotės metu keičiasi. Vieni judesiai būna greitesni, kiti kiek ramesni, todėl susidaro tam tikras intervalinis principas. Kūnas ne tik juda nuolat, bet ir turi prisitaikyti prie ritmo pokyčių. Tokia dinamika padeda ne tik deginti kalorijas, bet ir palaikyti gerą bendrą fizinę būklę.
Raumenų tonusas ir lankstumas
Nors daugelis pirmiausia zumbą sieja su kardio, ši treniruotė įdarbina ir nemažai skirtingų raumenų grupių. Dirba kojos, sėdmenys, pilvo presas, nugara, rankos. Kadangi judesiai yra įvairūs, kūnas neapsiriboja viena pasikartojančia trajektorija.
Be to, choreografija lavina koordinaciją, pusiausvyrą ir judesių kontrolę. Reguliariai sportuojant galima pastebėti, kad gerėja laikysena, kūnas tampa judresnis, o tam tikri kasdieniai judesiai atrodo lengvesni. Tai ypač aktualu sėdimą darbą dirbantiems žmonėms, kuriems trūksta laisvesnio, gyvesnio judėjimo.
Zumba treniruotės ir nuotaika
Endorfinų išskyrimas ir streso mažinimas
Fizinio aktyvumo nauda emocinei būsenai seniai žinoma, tačiau zumba čia turi dar vieną stiprų pranašumą – muziką. Kai judesys susijungia su ritmu, treniruotė veikia ne tik kūną, bet ir nuotaiką. Po pamokos dažnas žmogus jaučiasi lengvesnis, žvalesnis, emociškai išsikrovęs gerąja prasme.
Sportuojant organizmas išskiria endorfinus, kurie siejami su geresne savijauta ir mažesniu streso pojūčiu. O šokio elementas viską sustiprina. Zumba dažnai neprimena tradicinės treniruotės, kurioje skaičiuojate pakartojimus ir laukiate pabaigos. Čia įsitraukiate į procesą, mažiau galvojate apie įtampą ir labiau pasineriate į veiksmą. Dėl to po treniruotės dažnai pagerėja ne tik kūno tonusas, bet ir emocinė būsena.
Socialinis aspektas ir bendruomeniškumas
Dar vienas svarbus zumbos pliusas yra grupinė energija. Vienam sportuoti ne visada lengva. Motyvacija svyruoja, o praleisti treniruotę labai paprasta. Grupėje situacija kitokia. Aplink jus juda kiti žmonės, skamba muzika, treneris palaiko tempą, ir visa atmosfera natūraliai įtraukia.
Tai ypač svarbu pradedantiesiems. Zumba dažniausiai pasižymi draugiška, neįpareigojančia aplinka, kurioje nereikia jaustis nepatogiai, jei kažko iš karto nepavyksta atkartoti idealiai. Žmonės ateina ne parodyti tobulų judesių, o gerai pajudėti ir gerai jaustis. Būtent todėl tokios treniruotės dažnai padeda išlaikyti motyvaciją ilgiau.
Kam tinka zumba ir kaip pradėti?
Vienas iš patraukliausių zumbos dalykų yra jos prieinamumas. Ji tinka labai įvairiems žmonėms – tiek jaunesniems, tiek vyresniems, tiek tiems, kurie jau sportuoja, tiek tiems, kurie tik pradeda. Norint išbandyti zumbą nereikia būti šokėju, nereikia specialaus fizinio pasirengimo ir nereikia mokėti sudėtingų choreografijų.
Svarbiausia pasirinkti sau tinkamą grupę. Jei nesportavote ilgiau arba tiesiog jaučiatės nedrąsiai, verta pradėti nuo pradedančiųjų lygio. Taip kūnas lengviau prisitaikys prie tempo, o jūs patys greičiau pajusite pasitikėjimą. Svarbiausia čia ne atlikti viską idealiai, o įsijudinti ir leisti sau mėgautis procesu.
