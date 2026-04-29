Bendruomeniškumą stiprinančios veiklos Rūdiškių bibliotekoje

2026-04-292026-04-27
Neringa Kerinienė (stovi) su edukacijos dalyvėmis

 

Laima Franckevičienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vedėja

Balandžio 22-ąją pasaulyje minima Tarptautinė Motinos Žemės diena, kuri tarsi simboliškai pabaigia Žemės mėnesį, prasidėjusį kovo 20-ąją – Pavasario lygiadienį. Bendradarbiaujant su VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centru, Rūdiškių bibliotekoje dalyvės gamino ir dekoravo šventinę puošmeną namams. Edukaciją vedė centro specialistė Neringa Kerinienė.

 

Užsiėmimo metu dalyvės susipažino su popieriaus puošimo subtilybėmis, paruošimo principais, spalvų derinimu bei įvairiomis dekoravimo technikomis. Kiekviena galėjo išbandyti savo kūrybiškumą – nuo paprasto popieriaus lankstymo iki dekoravimo bei pasigaminti puošmeną kambariui.

Edukacijos akimirka

 

Renginys vyko šiltoje ir draugiškoje atmosferoje. Čia netrūko juoko, bendravimo ir geros nuotaikos. Dalyvės dalijosi idėjomis, viena kitai padėjo, o svarbiausia – džiaugėsi procesu, kuris leido trumpam sustoti kasdienybės skubėjime. Edukacija tapo ne tik kūrybine, bet ir bendruomeniškumą stiprinančia veikla.

Bibliotekos darbuotojos džiaugiasi užsiėmimo sėkme ir praleistu laiku kartu. Dėkojame Neringai Kerinienei ir visoms dalyvėms!

