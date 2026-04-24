Kultūra, Lietuva, Naujienos, Savivaldybė, Trakai

Tai jau oficialu – 2030-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vytauto Didžiojo metais

2026-04-242026-04-24
Darbo grupė, atsakinga už Vytauto Didžiojo metų minėjimo 2030-aisiais programos parengimą

 

Š. m. balandžio 22 d. Kultūros ministerijoje įvyko pirmasis darbo grupės, atsakingos už Vytauto Didžiojo metų minėjimo 2030-aisiais programos parengimą, posėdis, kuriame dalyvavo Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė ir mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė.

Darbo grupė iki šių metų rudens planuoja parengti šių metų minėjimo programos (priemonių plano) projektą. Rengiant Vytauto Didžiojo metų minėjimo programą Kultūros ministerija kvies visuomenę ir įvairias organizacijas teikti pasiūlymus.

Programa rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Lietuvos istorijos institutu, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Trakų rajono savivaldybe, Vytauto Didžiojo 1430 paramos fondu, Vytauto Didžiojo sąjunga bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Trakų rajono savivaldybės informacija

