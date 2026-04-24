Seliavomis įžuvintas Trakų Galvės ežeras

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pradėjo įgyvendinti šių metų Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planą. Šią savaitę baigti seliavų jauniklių išleidimo darbai – į vandens telkinius įžuvinta beveik 3,7 mln. vienetų. Taip siekiama sustiprinti šios žuvų rūšies populiacijas vandens telkiniuose ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo.
Seliavomis įžuvinti neišnuomoti valstybiniai vandens telkiniai, kuriuose, remiantis moksliniais tyrimais, yra palankiausios sąlygos šių žuvų išgyvenamumui. Žuvimis papildyti šie ežerai: Dusios ir Ančios (Lazdijų r.), Galvės (Trakų r.), Monaičio ir Monio (Elektrėnų r.), Šakarvų, Ūkojo, Ūsių ir Žiezdro (Ignalinos r.) bei Balsio (Vilniaus m.).
Seliavų žūklė tampa vis populiaresnė tarp žvejų mėgėjų – vis daugiau jų įvaldo šių žuvų gaudymo subtilybes, todėl seliavos pamažu tampa mėgstamu laimikio objektu. Vis dėlto seliavų žūklė – tikras išbandymas tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam žvejui. Šioms gilumose gyvenančioms žuvims gaudyti reikia ne tik kantrybės, bet ir specifinių žinių apie jų elgseną, mitybą bei specialios įrangos.
Seliavų jaunikliai dirbtiniu būdu išveisiami ir paauginami Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje, įsikūrusiame Simne (Alytaus r.). Žuvys į išleidimo vietas transportuojamos specialiuose maišuose su vandeniu ir deguonimi. Prieš išleidimą maišai laikomi vandenyje, kol susivienodina vandens temperatūra, tuomet žuvys paleidžiamos į vandens telkinius.
2025 metais, įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planą, į Lietuvos vandens telkinius išleista 2,2 mln. seliavų. Iš viso pernai įžuvinta daugiau kaip 17 mln. vienetų įvairių rūšių žuvų jauniklių. Šiais metais planuojama išlaikyti panašias įžuvinimo apimtis.
Įžuvinimo darbai yra reikšmingi tiek žuvininkystės sektoriui, tiek vandens ekosistemų būklei – jie prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvarios aplinkos puoselėjimo.
Žuvininkystės tarnybos inform.
Palikite komentarą