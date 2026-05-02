Motinos dienos renginiai Trakų rajone

2026-05-02
Artėjant vienai gražiausių pavasario švenčių – Motinos dienai, Trakų rajone organizuojami jaukūs, šilti ir prasmingi renginiai, skirti pagerbti mamas. Kviečiame skirti laiko prasmingoms akimirkoms, padėkoti mamoms už jų meilę, rūpestį ir kartu dalyvauti šventiniuose renginiuose.

Gegužės 2 d. 17.00 val. Parodos „Aš ir mano mama“ atidarymas ir Juditos Leitaitės koncertas
Tiltų kultūros namai, Tiltai

Gegužės 3 d. 10.00 val. Motinos dienos minėjimas „Būk pasveikinta“
Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo bažnyčia, Dusmenys

Gegužės 3 d. 10.30 val. Šventinis koncertas „Motina, man saulė Tavo veidą mena“
Paluknio gimnazijos aktų salė, Paluknys

Gegužės 3 d. 13.00 val. Grupės „Belkanto“ koncertas, skirtas Mamos dienai
Trakų kultūros ir meno centro Onuškio padalinys, Daugų g. 2, Onuškis

Gegužės 3 d. 13.00 – 15.00 val. Mamos diena pilyje, edukacinė programa „Pasivaikščiojimas su Kęstučiu“
Trakų Pusiasalio pilis, Kęstučio g. 4, Trakai

Gegužės 6 d. 18.00 val. Motinos dienos progai skirta paskaita su astrologe Dovile Balčiauskiene „Mėnulis moters horoskope: nuo dukros iki mamos“ ir kvapnių žvakių gamyba su Gintare Borusiene
Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Vilniaus g. 5, Rykantai

Kviečiame visus gyventojus ir svečius dalyvauti renginiuose, pasveikinti mamas ir kartu kurti jaukią, bendrystės kupiną šventę.

Trakų rajono savivaldybės informacija

