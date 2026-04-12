Didžiausias vasaros nuotykis jaunimui – nemokami mokymai „Stiprūs įvairovėje“!

Jau aštuntą vasarą iš eilės 14–19 metų jaunuoliai iš visos Lietuvos kviečiami prisijungti prie įkvepiančios „Socialinio suflerio“ bei partnerių programos „Stiprūs įvairovėje“.
Tai savaitę trunkantys patyriminiai mokymai, kurių metu jaunuoliai ne tik geriau pažins save, bet ir stiprins socialinius įgūdžius, lavins kritinį mąstymą, mokysis bendradarbiauti bei diskutuoti svarbiomis visuomenės temomis. Dalyvių laukia kūrybinės veiklos, diskusijos, komandinės užduotys, žygis gamtoje ir prasmingas laikas bendraminčių apsuptyje.
Šią vasarą organizuojamos trys mokymų pamainos:
- Liepos 2–8 d.
- Liepos 22–28 d.
- Liepos 31–rugpjūčio 6 d.
Mokymai „Stiprūs įvairovėje“ yra nemokami – apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas padengia projekto partneriai. Dalyviai pasirūpina tik kelione iki mokymų vietos ir atgal.
Kodėl verta dalyvauti?
Kiekvienoje pamainoje dalyvaus 40 jaunuolių iš visos Lietuvos. Mokymų metu dalyviai susipažins su aktyvaus pilietiškumo formomis, stiprins komandinio darbo įgūdžius, mokysis apie žmogaus teises, pirmąją pagalbą ir medijų raštingumą. Programoje taip pat numatytas nuotykių kupinas žygis, diskusijos aktualiomis temomis, „kakavinės“, vakarai prie laužo, maudynės šalia esančiame ežere, bendros veiklos ir naujos pažintys.
Apie programą galite sužinoti daugiau paspaudę šią nuorodą: https://youtu.be/sSEgpOQrp1Y?si=AnR3ugfJ5cZCB_jU
REGISTRACIJA
Registracijos formą rasite čia: https://forms.gle/zksWV5M2rMMD4NLBA
Registracija vyksta iki gegužės 17 d. 23.59 val. Vietų skaičius ribotas, todėl kviečiame registruotis nelaukiant.
Atrinkti dalyviai apie dalyvavimą bus informuoti el. paštu. Vienas svarbiausių atrankos kriterijų – motyvacija, todėl registracijos anketoje kviečiame nuoširdžiai parašyti, kodėl norite dalyvauti ir kokiose veiklose jau esate įsitraukę.
SVARBU
- Vieta: kaimo turizmo sodyba „Riterio krantas“ (Trakų r.)
- Maitinimas: 5 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir dvi užkandžių pertraukos)
- Dalyvių skaičius: kiekvienoje pamainoje – 40 atrinktų jaunuolių.
Organizatorius
VšĮ Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras (kitaip – „Socialinis sufleris“) kartu su partneriais: Jaunimo reikalų agentūra, Švietimo mainų paramos fondu, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kariuomene.
