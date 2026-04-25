Ties „Angelų kalva“ bus fiksuojami nauji išskirtiniai pasiekimai

2026-04-252026-04-25
Sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 20:25 val. Trakų rajone ties „Angelų kalva“ VšĮ „Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba“ (buvusi agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo) į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau vadintą Lietuvos rekordų knyga, numato įrašyti kelis naujus Lietuvos išskirtinius pasiekimus: „Toliausiai nuvažiuota motociklu, vairuotojui apgaubtam liepsnų” ir „Tolimiausia ir ilgiausiai trukusi kelionė motociklu vairuotojui stovint ant sėdynės apgaubtam liepsnų“.

Vėliau šių išskirtinių pasiekimų medžiagą numatoma teikti Ginesui dėl pasaulio išskirtinio pasiekimo (angl. „resord‘) registravimo.

VšĮ „Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba“

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Tai jau oficialu – 2030-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vytauto Didžiojo metais

Gynybos investicijos juda į Lietuvą: ar regionai spės pasiruošti?

Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti

Savivaldybės siūlo kurti daugiafunkcę požeminę infrastruktūrą gyventojų saugumui ir kasdieniams poreikiams

Renginiai

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario padaliniui – 85!

Atvirų durų dienos „UžmESk akį“ sugrįžta: gegužę – daugiau nei 50 nemokamų renginių

„Samaningi kilometrai“ peržengia Lietuvos ribas: žygiai vyks ir Europoje, ir JAV

„Baltaragio malūnas“ – Trakuose

Kultūra

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario padaliniui – 85!

Atvirų durų dienos „UžmESk akį“ sugrįžta: gegužę – daugiau nei 50 nemokamų renginių

Pirmasis Trakų rajone vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Jauno teatro skruzdėlynas“

35 metai saugant tai, kas vertingiausia

Sveikata

Kuo naudingos zumba treniruotės fizinei formai ir nuotaikai?

Kaip pasirinkti La Roche-Posay kremą pagal odos tipą?

Ieškomas pavaduojantis šeimos gydytojas (-ja) Trakuose

Psichologas G. Katulis apie patyčias mokyklose: „Patyčių fenomenas yra gilesnis nei vien šeimos pavyzdys“