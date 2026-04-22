Asociacijos ir organizacijos, labiausiai padedančios vaikams Lietuvoje

Lietuvoje veikia nemažai organizacijų ir asociacijų, kasdien prisidedančių prie vaikų gerovės, saugumo bei visaverčio augimo. Kai kurios teikia pagalbą socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, kitos – rūpinasi vaikų emocine sveikata, švietimu, užimtumu ir prasmingo laisvalaikio galimybėmis. Šiame straipsnyje aptarsime net 3 populiarias organizacijas ir asociacijas, savo veikla prisidedančias prie reikšmingo bei ilgalaikio poveikio Lietuvos mažųjų gyvenimui – „SOS vaikų kaimai“, „Gelbėkit vaikus“ ir „Ankstukai“.
SOS vaikų kaimai
„SOS vaikų kaimai“ – Lietuvoje veikianti nevyriausybinė organizacija, priklausanti tarptautiniam tinklui „SOS Children’s Villages“. Ji siekia užtikrinti saugią, stabilią ir mylinčią aplinką vaikams, netekusiems tėvų globos ar augantiems sudėtingomis sąlygomis. Organizacijos veiklos centre – vaikas ir jo gerovė. „SOS vaikų kaimai“ daugiausia dirba su jaunimu, netekusiu tėvų globos, taip pat su šeimomis, patiriančiomis socialinių ar emocinių sunkumų. Pagrindinis tikslas – padėti vaikams augti saugioje aplinkoje ir užkirsti kelią jų atskyrimui nuo šeimos, kai tai įmanoma.
Organizacijos veikla apima kelias pagrindines kryptis:
- Vaikų globa šeimai artimoje aplinkoje, užtikrinant ilgalaikę priežiūrą ir emocinį saugumą;
- Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms, siekiant stiprinti jų gebėjimą rūpintis vaikais;
- Parama globėjams ir įtėviams, jų mokymai bei konsultacijos;
- Vaikų dienos centrų veikla, teikianti užimtumą, ugdymą ir socialinę pagalbą;
- Jaunimo palydėjimas į savarankišką gyvenimą, padedant integruotis į visuomenę.
„SOS vaikų kaimai“ siekia ne tik spręsti esamas problemas, bet ir kurti ilgalaikius pokyčius vaikų bei šeimų gyvenime. Daugiau informacijos rasite organizacijos oficialiame internetiniame puslapyje – sos-vaikukaimai.lt.
Gelbėkit vaikus
„Gelbėkit vaikus“ – Lietuvoje veikianti nevyriausybinė, nepolitinė ir nereliginė organizacija, įkurta 1991 metais. Tai tarptautinio tinklo „Save the Children“ dalis, savo veikla siekianti užtikrinti vaikų teises, saugumą bei gerovę. Organizacijos veiklos centre – vaikai, augantys sudėtingomis socialinėmis sąlygomis, patiriantys skurdą, socialinę atskirtį ar smurtą. Asociacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos kryptys apima:
- Vaikų dienos centrų veiklą, kur teikiama pagalba, ugdymas ir saugi aplinka po pamokų;
- Kovą su smurtu prieš vaikus ir vaikų išnaudojimu;
- Pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
- Vaikų teisių užtikrinimą ir visuomenės švietimą;
- Dalyvavimą tarptautinėse programose, skirtose vaikų gerovei stiprinti.
Asociacija „Gelbėkit vaikus“ savo veikla prisideda prie to, kad vaikai Lietuvoje augtų saugesnėje aplinkoje, turėtų daugiau galimybių mokytis, tobulėti ir jaustis visaverte visuomenės dalimi. Daugiau informacijos apie organizacijos veiklą rasite jų internetinėje svetainėje – gelbekitvaikus.lt.
Ankstukai
„Ankstukai“ – Lietuvoje veikianti organizacija, savo veiklą pradėjusi 2014 metais. Ji vienija bendruomenę, siekiančią padėti anksčiau nei planuota gimusiems kūdikiams ir jų šeimoms. Didelė organizacijos veiklos dalis susijusi su mūsų šalies gydymo įstaigomis – „Ankstukai“ reikšmingai prisideda prie naujagimių skyrių aprūpinimo modernia medicinine įranga, padedančia užtikrinti geresnę ankstukų priežiūrą ir išgyvenamumą. Iniciatyva taip pat teikia psichologinę pagalbą tėvams, padeda jiems įveikti įtemptą laikotarpį ir suteikia reikalingos informacijos apie anksčiau nei planuota gimusių kūdikių priežiūrą. Be to, organizacija aktyviai prisideda prie visuomenės švietimo, siekdama didinti supratimą apie priešlaikinį gimdymą, ankstukų poreikius ir jų šeimų patiriamus iššūkius. Daugiau apie iniciatyvos veiklą – www.ankstukai.lt.
