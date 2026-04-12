Kai kanklės prabyla eilėmis

Kristina Serapinienė, Trakų viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų skyriaus vedėja, www.voruta.lt
2026-ieji Lietuvoje paskelbti Kanklių metais, tad visoje šalyje vyksta renginiai, skirti šiam archajiškam ir savitam lietuvių muzikos instrumentui. Vienas jų – jaukus ir kultūriškai turtingas vakaras Trakų viešosios bibliotekos erdvėse, subūręs muzikos ir literatūros mylėtojus.
Balandžio 8-osios pavakarę bibliotekoje skambėjo kanklių muzika – vienas seniausių lietuviškos tapatybės simbolių. Instrumentą publikos klausytojams pristatė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros docentė Aušrelė Juškevičienė ir jos studentės: Austėja Butkutė, Rūta Malinauskaitė ir Gabija Laimutytė. Jaunosios atlikėjos subtiliai ir jautriai atskleidė kanklių skambesio galimybes – nuo švelnių, meditacinių melodijų ir gyvybingų liaudies muzikos interpretacijų iki populiarių šių laikų kūrinių.
Kanklės – tai ne tik instrumentas, bet ir gyvas kultūros paveldas, perduodamas iš kartos į kartą. Šis renginys tapo puikia proga ne tik išgirsti jų skambesį gyvai, bet ir iš naujo jas pamilti bei atrasti jų vietą šiuolaikiniame muzikiniame kontekste.
Vakaro programą papildė ir literatūrinė dalis. Susirinkusieji klausėsi poeto, literatūrologo ir kritiko Vainiaus Bako skaitomos poezijos. Jo kūryba, pasižyminti jautrumu, refleksija ir kalbos muzikalumu, organiškai susiliejo su kanklių skambesiu, sukurdama ypatingą, sakralinę, daugiasluoksnę meninę patirtį.
Šis renginys – tai puikus pavyzdys, kaip tradicinė muzika ir šiuolaikinė kūryba gali papildyti viena kitą, skatindamos gilesnį kultūros pažinimą ir jos grožio atskleidimą. Kanklių metų iniciatyva ne tik primena apie lietuvių muzikinį paveldą, bet ir kviečia jį išgyventi iš naujo – gyvai, jautriai ir prasmingai.
Trakų viešosios bibliotekos nuotr.
Palikite komentarą