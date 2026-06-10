Tėvadienius ir mamadienius numatoma suteikti ilgesnį laiką

Seimas po svarstymo pritarė Darbo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti galimybę ilgiau pasinaudoti papildomomis poilsio dienomis vaikus auginantiems tėvams.
„Valstybė turi ne tik skatinti gimstamumą, bet ir parodyti, kad šeimos iš tikrųjų mums yra prioritetas, nes šeimai palanki politika ir yra viena svarbiausių priežasčių, lemiančių žmonių apsisprendimą kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Mažesnis paauglių psichotropinių medžiagų vartojimas, mažesnis nerimas ir depresija reikštų mažesnes valstybės išlaidas ateityje sveikatos apsaugai, socialinėms problemoms ir teisėsaugai. Prevencija juk visada yra pigesnė nei pasekmių taisymas. Tai yra mažų kaštų, bet potencialiai labai didelio poveikio priemonė, nes sutikite visi, kad valstybė jau investuoja milijonus į priklausomybių prevenciją, psichologinę pagalbą ir smurto mažinimą mokyklose, o šeimos stiprinimas yra pati natūraliausia prevencijos grandis“, – Seimo posėdyje kalbėjo šių pakeitimų iniciatorė, Seimo narė Jurgita Šukevičienė. Pasak politikės, šis laikas nėra tik papildoma laisva diena, tai investicija į paauglių emocinę sveikatą, šeimos ryšį, priklausomybių prevenciją ir valstybės ateitį.
Šiuo metu viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per tris mėnesius) suteikiama vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams, viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę) suteikiama darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, o darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai turi negalią, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.
Svarstomomis Darbo kodekso pataisomis numatoma nustatyti, kad papildomos poilsio dienos atitinkamai galėtų būti suteikiamos darbuotojams, auginantiems vaikus ne iki 12, o iki 14 metų.
Galimybė ilgiau pasinaudoti papildomomis poilsio dienomis taip pat būtų sudaryta vaikus auginantiems teisėjams ir profesinės karo tarnybos kariams.
Po svarstymo už šiuos teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XVP-184(2) balsavo 55 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 21 parlamentaras. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.
LRS Informacijos ir komunikacijos departamentas
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