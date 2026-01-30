Piešinių konkursas socialinio turizmo tema

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojų kūriniuose – pėsčiųjų tako ruožas įvairiais metų laikais
Įgyvendinant Trakų ir Gižycko (Lenkija) rajonų savivaldybių projektą Nr. LTPL00210 „Aktyviai jungiame kartas Trakų ir Gižycko regionuose – kartų integracijos ir bendros vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų sportinės bei kultūrinės veiklos“, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre buvo suorganizuotas piešinių konkursas „Socialinis turizmas Trakuose skirtingais metų laikais“.
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai buvo kviečiami pasitelkti vaizduotę ir popieriaus lapuose atvaizduoti projekto „Aktyviai jungiame kartas Trakų ir Gižycko regionuose – kartų integracijos ir bendros vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų sportinės bei kultūrinės veiklos“ metu sukurtą infrastruktūrą. Jų kūriniuose nusidriekė pėsčiųjų tako ruožas įvairiais metų laikais.
Konkursas sudomino dalyvius, jie išmėgino įvairią piešimo techniką, pasirinko skirtingas priemones. Piešiant buvo gvildenamos socialinio turizmo temos ir svarstoma apie jo galimybes Trakų rajone, tai buvo malonus ir kupinas bendrystės laikas. Pasibaigus konkursui ir išrinkus geriausius darbus, jų autoriai buvo nudžiuginti dovanomis.
Šiuo kūrybiniu konkursu buvo siekiama į projekto įgyvendinimą įtraukti Trakų rajone gyvenančius asmenis su negalia, juos sudominti bei paįvairinti jų kasdienę veiklą.
Projektas Nr. LTPL00210 „Aktyviai jungiame kartas Trakų ir Gižycko regionuose – kartų integracijos ir bendros vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų sportinės bei kultūrinės veiklos“ finansuojamas pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą.
Trakų rajono savivaldybės informacija