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Fotografijos konkursas-paroda „Daina per fotoobjektyvą“

2026-06-302026-06-30
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Fotografijos konkursas-paroda „Daina per fotoobjektyvą“

Įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ Vievio kultūros centras organizavo fotografijos konkursą „Daina per fotoobjektyvą“.

Jame dalyvavo Vilniaus kolegijos studentai, TECHIN, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro moksleiviai, fotografiją mėgstantys ir fotografijos meną puoselėjantys projekto dalyviai-mėgėjai.

Dalyvius vertino komisija:

Pirmininkė:

Evgenia LevinLietuvos žurnalistų sąjungos Spaudos fotografų skyriaus pirmininkė, fotografijos dėstytoja,

Nariai:

Antanas Ružė – Vilniaus kolegijos fotografijos dėstytojas,

Vytautas Suslavičius – foto menininkas.

Vertinimo komisijos sprendimu fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ laureatais paskelbti:

Austėja Vekerotaitė (ViKo),

Dainius Garuckas,

Elvinas Černiauskas (ViKo),

Gabija Šerėnaitė (ViKo),

Gintaras Grigaravičius,

Jekaterina Uleckaja (VPVPMC),

Miglė Erlickaitė (VPVPMC),

Normantė Janušaitė (ViKo),

Ugnė Urbonaitė,

Ugnė Adomaitytė (Techin),

Vytas Laukaitis

Laureatų foto darbų paroda „Daina per fotoobjektyvą“ eksponuojama Vievio kultūros centre nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. Kviečiame!

Pasigėrėkime laureatų darbais parodoje Vievio kultūros centre ir mūsų svetainėje:  https://www.vieviokc.lt/fotografijos-konkurso-daina-per-fotoobjektytva-laureatu-darbai/

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