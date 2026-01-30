Laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas Onuškio ir Aukštadvario seniūnijose

Parašyta: 2026-01-30 | Kategorija: Aukštadvaris, Naujienos, Onuškis, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai, Ūkis |

UAB „Ecoservice“ informavo, kad atliekų, kurių neišvežė šiandien Aukštadvario ir Onuškio seniūnijose, važiuos surinkti šeštadienį, gyventojų prašoma konteinerius palikti šalia kelių, atliekų surinkimo vietose.

UAB „Ecoservice“ informuoja, kad šiomis dienomis dėl susidariusio plikledžio laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas iš Onuškio ir Aukštadvario seniūnijų gyventojų.

Dėl sudėtingų oro sąlygų ir nepravažiuojamų kelių laikinai nesurenkamas atliekas prašome kaupti maišuose – jos bus paimtos artimiausią atliekų vežimo dieną pagal patvirtintą grafiką kartu su kitomis atliekomis.

Taip pat, siekiant išvengti atliekų prišalimo, gyventojų prašome į konteinerius mesti tik sausas atliekas.

Dėkojame už supratingumą.

Trakų rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas Onuškio ir Aukštadvario seniūnijose
Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas
Kviečiame dalyvauti konkurse „Sidabro vainikėlis“
Susitikimas su gyventojais Grendavėje Susitikimas su gyventojais Grendavėje

Renginiai

Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas
Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!
Kviečiame į susitikimą su rašytoja Gintare Adomaityte
Garsiniai skaitymai Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mažiesiems Garsiniai skaitymai Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mažiesiems

Kultūra

Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas
Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!
Kūrybiniuose darbeliuose – žiemos vaizdai Kūrybiniuose darbeliuose – žiemos vaizdai
Kviečiame į susitikimą su rašytoja Gintare Adomaityte

Sveikata

Sergamumas gripu vėl auga: gydytojai ragina neignoruoti pirmųjų ligos simptomų Sergamumas gripu vėl auga: gydytojai ragina neignoruoti pirmųjų ligos simptomų
„Jaunimo linija“ sukūrė pirmąją Lietuvoje emocinės pagalbos programėlę
Paslydote pakeliui į darbą? Štai ką reikia žinoti
Kaip pradėti naudoti aktyvius ingredientus saugiai? Kaip pradėti naudoti aktyvius ingredientus saugiai?
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos