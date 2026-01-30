Laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas Onuškio ir Aukštadvario seniūnijose

UAB „Ecoservice“ informavo, kad atliekų, kurių neišvežė šiandien Aukštadvario ir Onuškio seniūnijose, važiuos surinkti šeštadienį, gyventojų prašoma konteinerius palikti šalia kelių, atliekų surinkimo vietose.
UAB „Ecoservice“ informuoja, kad šiomis dienomis dėl susidariusio plikledžio laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas iš Onuškio ir Aukštadvario seniūnijų gyventojų.
Dėl sudėtingų oro sąlygų ir nepravažiuojamų kelių laikinai nesurenkamas atliekas prašome kaupti maišuose – jos bus paimtos artimiausią atliekų vežimo dieną pagal patvirtintą grafiką kartu su kitomis atliekomis.
Taip pat, siekiant išvengti atliekų prišalimo, gyventojų prašome į konteinerius mesti tik sausas atliekas.
Dėkojame už supratingumą.
Trakų rajono savivaldybės informacija