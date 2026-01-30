Onuškio parapijos bažnyčioje pagerbtas monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus atminimas

Stasės Masilionienės nuotrauka iš Onuškio Donato Malinausko mokyklos archyvo, 2014 metai. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: muzikos mokytoja Gražina Kulbickienė, monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius, tikybos mokytoja Virginija Virmauskienė, direktorė Rima Blikertienė, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė, Onuškio parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius, kunigas altarista Ignas Kavaliauskas
Rima Blikertienė, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorė
Saulėtą sausio 25 dieną, sekmadienį, Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje buvo pagerbtas monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus atminimas. Šią dieną jam būtų sukakę 83 metai. Minėdami penktąsias jo mirties metines tikintieji Šv. Mišiose malda prisiminė šį dvasininką. Šv. Mišias aukojo Onuškio parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius.
Monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius gimė 1943 m. sausio 25 d. Žemaitijoje. 1948 m. birželio 22 d. visa Sudavičių šeima buvo ištremta į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo 1958 m. Ši skaudi patirtis tapo svarbia jo gyvenimo ir pašaukimo dalimi, ugdžiusia jautrumą žmogui, atjautą ir vidinę stiprybę. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1974 m. balandžio 9 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas tarnauti Kaišiadorių vyskupijoje vikaro pareigoms. Vėliau kunigavo Kruonyje, Merkinėje, Pivašiūnuose, ilgus metus tarnavo Kaišiadoryse ir Aukštadvaryje. Už nuopelnus organizuojant Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimą jam suteiktas monsinjoro titulas. 2021 m. sausio 19 d., eidamas 78-uosius metus, jis iškeliavo Amžinybėn. Kunigas palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje.
Pamaldų metu buvo prisimintas glaudus monsinjoro ryšys su Onuškio parapija. Ypatingą dėmesį jis skyrė jaunimui, mokyklai, kultūrinėms iniciatyvoms bei bendravimui su žmonėmis. Monsinjoras ne kartą aukojo Šv. Mišias mūsų bažnyčioje. Laimino mokyklos jaunimą, bendruomenę prasidedant mokslo metams, kartu dalyvavo adventiniuose ir Kalėdų renginiuose. Šilumos ir pagarbos ženklu tapo prisiminimai apie artimą monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus bičiulystę su ilgamečiu Onuškio parapijos klebonu a. a. kunigu altarista Ignu Kavaliausku. Šių dviejų dvasininkų bendrystė, paremta pasitikėjimu, tarnyste ir nuoširdžiu rūpesčiu žmonėmis.
Su Kaišiadorių vyskupu emeritu Juozu Matulaičiu
Monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus asmenybė, jo gyvenimas ir tarnystė išliko gyva ne tik Onuškio parapijos, bet ir visos Kaišiadorių vyskupijos jį pažinojusiųjų širdyse. Žmonės jį prisimena kaip išmintingą, šviesų, paprastą ir atvirą žmogų, gebėjusį telkti, padrąsinti, įkvėpti ir būti šalia kiekvieno, kuriam reikėjo dvasinės atramos.