Naudotas elektromobilis be iliuzijų: ekspertai pataria, kaip įvertinti ir į ką atsižvelgti prieš perkant

Viesojo ikrovimo tinklas. „Enefit“ nuotr.
Kalbant apie augantį elektromobilių populiarumą Lietuvoje, jam iliustruoti pakanka vien 2025-ųjų statistikos: pirmaisiais mėnesiais į kelius išriedėjo santykinai nedaug naujų elektromobilių, o metų pabaigoje jų kas mėnesį registruota beveik po 2 tūkst. Vairuotojams drąsiau renkantis elektrines transporto priemones, vis dažniau kyla klausimų – kaip išsirinkti elektromobilį ir į ką atkreipti dėmesį jį perkant?
Kartu su augančiu elektromobilių skaičiumi auga ir pasirinkimo galimybė – tiek automobilių salonuose, tiek antrinėje rinkoje. Nors pats elektromobilio įkrovimo principas ir galimybės daugeliui jau nebekelia klausimų, renkantis konkretų modelį svarbu įvertinti ne vieną techninį niuansą. Į ką verta atkreipti dėmesį, kad pasirinktas elektromobilis ne tik patogiai tarnautų kasdienėse kelionėse, bet būtų ir patikimas ilgalaikėje perspektyvoje?
Techniniai duomenys – tik vienas kriterijus
Mechaniškai elektromobiliai gerokai paprastesni už automobilius su vidaus degimo varikliais, mat juose yra mažiau „judančių dalių“. Kalbant apie naudotą elektromobilį, čia svarbu pažymėti nebe variklio, o baterijos būklę ir jos senėjimą. Skirtingų gamintojų ir modelių transporto priemonėse jis pasireiškia skirtingai, o taip pat nedaugeliui žinoma, kad naudotina baterijos talpa sparčiausiai mažėja pirmaisiais naudojimo metais.
Nemažiau svarbi ir fizinė baterijos būklė – ypač jei baterija įmontuota automobilio dugne. Tokiu atveju būtina patikrinti, ar dugnas nėra pažeistas, mat pažeidimai ne tik kenkia baterijos veikimui bei jos ilgaamžiškumui, bet ir kelia gaisro pavojų. Kadangi baterija sudaro apie 40% elektromobilio savikainos, patariama prieš įsigyjant elektromobilį antrinėje rinkoje jos būklę įvertinti itin atidžiai.
„Nors, kaip rodo tarptautiniai tyrimai, elektromobiliai, dėl tik jiems būdingų techninių parametrų, užsidega ženkliai rečiau nei degalais varomi automobiliai, tokių atvejų vis tiek pasitaiko – dažnai dėl fiziškai pažeistos baterijos. Ir šis pažeidimas – gan dažnas mūsų keliuose. Bendraudami su klientais ir stebėdami pasaulines tendencijas, raginame atsakingai patikrinti šį momentą, kadangi nuo jo priklauso ne tik jų saugumas, bet ir jų pirkinio kokybė. Pažeista baterija tarnaus ženkliai trumpiau, įkrovimas gali užtrukti ženkliai ilgiau“, – pranešime žiniasklaidai pastebi „Enefit“ viešojo įkrovimo tinklo plėtros vadovas Tomas Žilionis.
Vertinant baterijos talpą, neišvengiamas ir asmeninio naudojimo klausimas. Svarbu atsižvelgti į jūsų turimas įkrovimo galimybes: ar tai galėsite padaryti tik namuose, ar ir prie darbo? Taip pat, įkrovimo trukmę ir atstumus, kuriuos planuojate įveikti kasdien. Čia esminiu kriterijumi taps ne gamintojo nurodoma automobilio galia, o realus nuvažiuojamas atstumas, kuris priklauso nuo jūsų vairavimo įpročių ir baterijos būklės. Neišvengiamai teks ruoštis ir lietuviškai žiemai, tad taip pat būtina atsižvelgti ir į šalčio poveikį baterijai, mat pašalus bendras pilnai įkrauto elektromobilio nuvažiuojamas atstumas gali sumažėti net iki 40%.
Įkrovimą ir aptarnavimą planuokite iš anksto
Statistiškai elektromobiliai laikomi patikimesniais už degalais varomus automobilius, tačiau praktikoje jų eksploatacija taip pat turi savų niuansų. Vienas jų – įkrovimo galios suderinamumas su viešąja įkrovimo infrastruktūra. Nors, pavyzdžiui, „Enefit“ stotelės gali tiekti 22, 47 kW, 120, 240 ar net 320 kW galią, ne visi elektromobiliai gali ją priimti.
Pavyzdžiui, Lietuvos keliuose dažnai matomas „Volkswagen e-Up“ gali priimti ne daugiau nei 37 kW galią – praktikoje tai reiškia, kad įkraudami tokį automobilį galingoje stotelėje užtruksite tiek pat, kiek įprastai, o už paslaugą galimai sumokėsite daugiau. Tai yra svari priežastis rinktis elektromobilį ne tik pagal jo technines galimybes, bet ir pagal įkrovimo infrastruktūrą jūsų kasdieniuose maršrutuose.
„Mūsų įkrovimo tinkle klientams siūlome nevienodą kainodarą. Taip stengiamės atliepti jų poreikius, ieškoti geriausių sprendimų. Pavyzdžiui, jei elektromobilis gali pilnai priimti itin greitų, iki 320 kW galios stotelių tiekiamą energiją – kilovatvalandė čia kainuos daugiau, bet įkrauti elektromobilį pavyks greičiau. Tačiau jei elektromobilis tokios galios priimti negali – klientams siūlome rinktis mažesnės galios, lėtesnes, bet pigesnes įkrovimo stoteles ir taip sutaupyti“, – sako T. Žilionis.
Kalbant apie kasdienį automobilio naudojimą, dar vienas aktualus klausimas naujiems ir būsimiems elektromobilių savininkams yra įkrovimo jungties tipas. Lietuvos viešajame įkrovimo tinkle dominuoja CCS jungtys, taip pat „Type 2“ ar „CHAdeMO“ jungčių tipai.
Pastarosios mūsų viešojo įkrovimo tinkle sutinkamos rečiau ir ne visi operatoriai teikia galimybę įkrauti šią jungtį turinčias transporto priemones. Vairuotojai problemą neretai sprendžia jungčių adapteriais. Visgi T. Žilionis sako, kad klientams nerekomenduojama naudoti tokių alternatyvų, mat rizikuojama ir saugumu, ir paslaugos kokybe.