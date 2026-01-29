Sergamumas gripu vėl auga: gydytojai ragina neignoruoti pirmųjų ligos simptomų

Asociatyvi Freepik nuotr.
Gripo sezonas Lietuvoje vėl įgauna pagreitį – sergamumo rodikliai sparčiai auga, ir dalyje savivaldybių jau pasiektas epideminis lygis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per pastarąją savaitę bendras sergamumo gripu, COVID-19 ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis šalyje išaugo nuo 965 iki 1253 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Specialistai pabrėžia, kad toks šuolis rodo aktyviai besitęsiantį virusų sezoną ir primena, jog ypač svarbu laiku reaguoti į simptomus ir laikytis prevencinių priemonių.
„Gripas prasideda staiga, ir jį išduoda greitai progresuojantys simptomai. Dažniausiai tai iki 39 laipsnių pakylanti temperatūra, sausas kosulys, gerklės ir galvos skausmas, nuovargis ir bendras negalavimas, taip pat dažnai skundžiamasi geliančiais raumenimis, maudžiančiais sąnariais. Tuo tarpu sergant COVID-19, nors simptomai ir panašūs, dažniausiai jie būna išreikšti lengvesne forma“, – sako šeimos gydytoja Vida Uzelienė.
Gydytoja pažymi, kad daugelis kvėpavimo takus pažeidžiančių virusų sukelia vietinius uždegimus, kurie dažniausiai be komplikacijų praeina gydant simptomus. Tačiau jei virusas COVID-19 yra pavojingiausias rizikos grupėms priskiriamiems asmenims, tai gripo virusu sunkiai sirgti gali net sveiki ir jauni žmonės.
„Gripo virusas sukelia intensyvų uždegimą organizme. Kai organizmas yra nualintas lėtinių ligų, pervargimo, imunitetas yra nusilpęs, neužtikrinama visavertė mityba, kenčiama nuo miego sutrikimų – tinkamai susidoroti su virusais tampa sudėtinga. Be to, gripo virusas greitai mutuoja, tad konkrečiai atmainai imuniteto neturintis organizmas į naujai gimusį virusą reaguoja itin audringai. Dėl šių priežasčių dažnos gripo komplikacijos yra plaučių, širdies raumens uždegimai ar kitų turimų ligų paūmėjimai“, – sako V. Uzelienė.
Nusičiaudėjus – gripo dalelės ore išbūna 15 minučių
Pajutus ligos simptomus, specialistė pirmiausia rekomenduoja likti namuose, kad virusas neplistų toliau: „Palanki terpė daugintis gripo virusui – mūsų gerklės ir nosies gleivinė. Nusičiaudėjus patalpoje viruso dalelės ore išsilaiko iki 15 minučių, tad didesniuose žmonių susibūrimuose viruso plitimas yra sunkiai išvengiamas. Todėl pajutus pirmus simptomu, reikėtų likti namuose, o jei visgi aplinkybės susiklostė taip, kad būtina kur nors nuvykti – privalu dėvėti kaukę“, – primena gydytoja.
Pasak V. Uzelienės, kaukių dėvėjimas viešose vietose ypač svarbus ir nenorintiems užsikrėsti senjorams, asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, nėščiosioms ir vaikams. Tačiau, jas verta dėvėti ir sveikiems žmonėms, nes nuolatinis gripo viruso mutavimas didina visuotinį gyventojų imlumą infekcijai.
„Svarbia apsisaugojimo priemone išlieka dažnas ir kruopštus rankų plovimas muilu. Be to, rekomenduojama reguliariai vėdinti patalpas, siekiant sumažinti virusų koncentraciją ore.
Vis tik svarbiausią vaidmenį užima profilaktika, o skiepai nuo gripo yra pagrindinė jos priemonė. Beje, skiepytis, vis dar galima ir šiuo metu. Skiepijantis kasmet, mažėja rizika susirgti, o užsikrėtus – išvengti sunkių komplikacijų“, − komentuoja V. Uzelienė.
Kada kreiptis į gydytoją
Šeimos gydytoja sako, kad greitąjį kombinuotą gripo ir COVID-19 testą, įsigijus jį vaistinėje, atlikti galima ir namuose. Svarbu, tą padaryti ligai beprasidedant – tiksliausią rezultatą testas parodys 2-5 ligos dieną. Jei rezultatas kelia abejonių, jį pakartoti galima po 1-2 dienų. Pasak jos, ne taip retai pacientai vienu metu serga abiem virusais.
„Jei būklė nėra sunki, gydytis galima patiems namuose. Svarbu laikytis ramybės ir poilsio režimo, vengti fizinio aktyvumo. Kūno temperatūrai ir raumenų skausmui mažinti gali būti vartojami vaistai nuo karščiavimo, tačiau juos būtina naudoti atsakingai, laikantis rekomenduojamų dozių ir vengiant perdozavimo. Taip pat, rekomenduojama gerti daug šiltų skysčių, ypač jei gausiai prakaituojama“, – sako V. Uzelienė.
Vis tik, pasak specialistės, prireikus, gydytojas gali paskirti antivirusinių vaistų, stabdančių viruso plitimą organizme. Kai simptomai nėra sunkūs, receptą galima gauti ir pasinaudojant nuotolinės konsultacijos paslauga.
Gelbėja nuotolinės konsultacijos
Pasak Audriaus Zinevičiaus, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo eksperto, sveikatos draudimo klientai vis dažniau renkasi nuotolines šeimos gydytojų konsultacijas. Per metus naudojimasis nuotolinių konsultacijų konsultacija paslauga išaugo beveik 6 kartus.
„Susirgus gyventojai nori sulaukti kuo skubesnės pagalbos. Visgi gydymo įstaigose vizito kartais tenka laukti visą dieną ar net kelias, o šventinėmis dienomis norint patekti pas budinčius gydytojus nusidriekia eilės. Be to, sergant virusinėmis ligomis, patartina likti namuose ir virusų neplatinti. Siekiantiems išvengti tokių situacijų gyventojams vis dažniau praverčia nuotolinės šeimos gydytojų konsultacijos, kurios sveikatos draudimą turintiems asmenims teikiamos ne tik darbo, bet ir švenčių dienomis“, – sako A. Zinevičius.
Pasak jo, nuotolinių konsultacijų metu šeimos gydytojai gali ne tik pakonsultuoti, bet ir paskirti gydymą, išrašyti receptą, prireikus išduoti nedarbingumo pažymą, išrašyti siuntimą pas gydytoją specialistą ar reikalingiems tyrimams atlikti. Visi ligos eigos ir gydymo dokumentai įprasta tvarka sukeliami į paciento „E.sveikatos“ paskyrą.
Vis tik A. Zinevičius pabrėžia, kad tuo atveju, kai ligos simptomai labai ryškūs, temperatūra išlieka aukšta net vartojant vaistus ir savijauta blogėja – reikėtų kreiptis į gydytoją gyvai apžiūrai, ypač rizikos grupėje esantiems pacientams.