Kūrybiniuose darbeliuose – žiemos vaizdai

Parašyta: 2026-01-29 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Seniūnijos, Tiltai, Trakai |

Edukacijos dalyviai kūrė meninius, puraus sniego papuoštus namų, kiemo, sodo vaizdelius. Autorės nuotr.

 

Elena Žilinskienė, Trakų viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkė

Sausio 24 d. Tiltų bibliotekoje paminėta Tarptautinė edukacijos diena. Ta proga buvo surengta kūrybinė edukacija „Žiemos sodas“, kurios metu dalyviai lavino savo literatūrinius, gamtos pažinimo ir meninius gebėjimus.

 

Jaunieji lankytojai, šiais metais jau spėję pakankamai pasigrožėti baltos žiemos peizažais, pajusti neįprastą šaltį, savo patirtį panoro sudėti į kūrybinius darbelius. Labai tiko ir gerokai anksčiau, kai būdavo tokios žiemos, kaip šį sausį, lietuvių poetų Liutauro Degėsio, Justino Marcinkevičiaus, Vinco Giedros, Martyno Vainilaičio, Ramutės Skučaitės, Zitos Gaižauskaitės ir kitų sukurti eilėraščiai bei Prano Mašioto ir Gedimino Isoko pasakojimai apie šerkšną, apsnigtą mišką, sodą, paukštelius, sniego patalais užklotus kelius ir takelius, o atodrėkiui užėjus, sniego senių lipdymą.

Besiklausydami skaitomų tekstų, pasitelkę fantaziją, panaudodami tvarias medžiagas, dalyviai edukacijos „Žiemos sodas“ metu kūrė meninius, puraus sniego papuoštus namų, kiemo, sodo vaizdelius. Visi sutarė, kad baltai apdengta, nurimusi žemė žavi savo švytėjimu, nenustoja stebinti sidabrine šviesa, kviečia daugiau laiko praleisti gamtoje ir dar geriau ją pažinti.

Dėkojame visiems kūrybingiems dalyviams už meninius darbelius, jais galės pasigrožėti ir kiti bibliotekos lankytojai.


