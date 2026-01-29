„Jaunimo linija“ sukūrė pirmąją Lietuvoje emocinės pagalbos programėlę

Sparčiai augant emocinės pagalbos internetu poreikiui „Jaunimo linija“ pristato pirmąją emocinės pagalbos programėlę Lietuvoje. Organizacijos duomenimis, nuo 2022 m. bandymų kreiptis pagalbos internetu (angl. chat) skaičius išaugo maždaug 40 proc. iki 15 600 kartų. Tai aiškiai rodo, kaip svarbu jaunimui turėti lengvai pasiekiamus, patikimus pagalbos įrankius, padedančius nelikti vienam, kai sunku.
Naujoji programėlė vienoje vietoje sujungs greitą prieigą prie emocinės pagalbos, savipagalbos įrankius ir patikimą informaciją apie emocinę sveikatą.
Programėlę jau dabar galima atsisiųsti „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvėse, ji yra nemokama ir prieinama kiekvienam.
Pagalba po ranka: „Atsisiųsk dabar – gali prireikti vėliau“
„Kurdami programėlę pirmiausia galvojome apie tai, kur ir kaip šiandien gyvena jaunas žmogus. Dažniausiai – su telefonu rankoje. Jei norime, kad emocinė pagalba būtų pasiekiama tada, kai jos labiausiai reikia, turime ateiti ten, kur yra jaunimas. Ši programėlė yra paprastas ir patogus būdas susisiekti su „Jaunimo linija“, taip pat rasti įvairių savipagalbos įrankių ir informaciją apie emocinę sveikatą. Ateityje ketiname programėlę plėsti ir tobulinti atsižvelgiant į tai, ko labiausiai reikia jaunimui“, – sako „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Emocinės pagalbos programėlės ambasadorė Vita Žiba tiki, kad technologijomis besąlygiškai pasitikinčiai jaunajai kartai šis įrankis bus labai naudingas: „Svarbu, kad programėle gali pasirūpinti dar iki sunkios akimirkos. Gal jos neprireiks šiandien, bet vien tai, kad žinai – ji yra, jau suteikia daugiau ramybės,“ – sakė V. Žiba.
Programėlė – ne tik jaunimui
Per programėlę galima tiesiogiai susisiekti su „Jaunimo linija“, taip pat rasti emocinės sveikatos turinio bei savipagalbos įrankių, padedančių nusiraminti ir išbūti sudėtingą momentą.
Organizacija pabrėžia, kad programėlė sukurta ne tik tam, kad žmogus kuo greičiau pasiektų emocinę pagalbą, bet ir tam, kad mokėtų atpažinti ir geriau suprasti savo jausmus, pasiūlytų patrauklių įrankių jaunimui pasirūpinti savimi.
„Jaunimo linija“ atkreipia dėmesį, kad ši programėlė gali būti naudinga ir suaugusiems, esantiems šalia jaunų žmonių – tėvams, mokytojams ar jaunimo darbuotojams, norintiems laiku pasiūlyti patikimą pagalbos būdą.
Tikslas – ilgalaikis teigiamas pokytis emocinės sveikatos srityje
Programėlė sukurta bendradarbiaujant su strateginiu „Jaunimo linijos“ partneriu „Swedbank“, organizacijoms siekiant bendro tikslo – stiprinti jaunų žmonių emocinę ir finansinę sveikatą.
„Esame šalia žmonių jų kasdienybėje ir svarbiausiais gyvenimo etapais. Būdami arti, girdime jų lūkesčius, jaučiame nuotaikas ir kartais – finansinį nerimą. Todėl, greta finansinės sveikatos stiprinimo iniciatyvų, norime būti ir pozityvių pokyčių dalimi emocinės sveikatos srityje. Dėl išgyvenamų emocijų kasmet „Jaunimo linijos“ savanoriai sulaukia apie 45 tūkst. besikreipiančiųjų. Visgi daugeliui jaunuolių paskambinti telefonu nėra įprasta ir tampa dideliu barjeru. Šiandien pristatome pirmąją nemokamą emocinės pagalbos programėlę. Tai – reali pagalbos linija jaunimui, kuri gali būti pasiekiama bet kur ir bet kada“, – teigė „Swedbank“ Lietuvoje vadovė Inga Skisaker.
Pasak jos, mobilioji programėlė – dar vienas nuoseklus strateginės partnerystės su „Jaunimo linija“ etapas, šalia jau vykdomų ir suplanuotų kitų emocinės sveikatos iniciatyvų. Pernai inicijuotas projektas „Laimingo jaunimo diena“ prisideda prie jaunimo emocinės sveikatos stiprinimo ir su ja susijusių stigmų mažinimo, skatinant atsparumą ir pagalbos ieškojimą, kai to labiausiai reikia. Organizacijos nuolat kuria bendrą tikslinį turinį jaunimui ir savanoriams, o vasarį pradedami ir specializuoti savanorių mokymai finansinio nerimo srityje. Numatoma ir daugiau emocinės sveikatos iniciatyvų šalies mastu.
Pasak „Jaunimo linijos“ vadovės, strateginė partnerystė su „Swedbank“ leidžia ne tik mažinti emocinės sveikatos stigmą, bet ir stiprinti „Jaunimo linijos“ galimybes padėti jaunimui. „Tikimės, kad programėlė bus dar vienas šių teigiamų pokyčių katalizatorius,“ – sakė D. Bukantaitė.
Programėlės pristatymo renginyje „Rockit“ erdvėje dalyvavo „Jaunimo linijos“ ir „Swedbank“ bendruomenių nariai, jaunimo ambasadoriai, nuomonės formuotojai bei žiniasklaidos atstovai.
Renginyje buvo skirta dėmesio ir asmeninei gerovei – dalyviai pakviesti į trumpą įsižeminimo praktiką su kvėpavimo pratimais, o renginio pabaigoje – užmegzti pokalbius, kurie neretai tampa pirmu žingsniu į pagalbą.