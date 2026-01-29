K. Budrys: laikas Europai miegoti ant debesies baigėsi

Parašyta: 2026-01-29 | Kategorija: Komentarai, Lietuva, Pasaulis, Politika, Trakai |

Susitikimo dalyviai. URM nuotr.

Sausio 28 d. užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos Sąjungos valstybių ambasadoriais Lietuvai. Susitikime buvo aptarta ES parama Ukrainai, transatlantiniai santykiai, Europos saugumo ir gynybos, sankcijų Rusijai ir Baltarusijai klausimai.

K. Budrys ragino ES valstybes skubiai rasti būdų atliepti paramos Ukrainos energijos sektoriui poreikius, perduoti karinę paramą jo apsaugai. Ministras akcentavo, kad ES turi skubiai užbaigti susitarimą dėl 90 mlrd. eurų paskolos Ukrainai, užtikrinant galimybę lanksčiai finansuoti skubiausius karinius poreikius, taip pat sparčiai priimti sprendimus dėl Ukrainos narystės ES artimiausiu metu.

„Neturime pamiršti, kad Ukraina šiuo metu gina Europą – savo gyvybėmis ir krauju. Teisinga ir tvari taika Ukrainoje yra Europos saugumo prioritetas, nes be jos nebus taikos ir stabilumo visame kontinente. Turime ne tik daryti politinius pareiškimus, bet priimti būtinus sprendimus – savo ir Ukrainos saugumui“, – kalbėjo ministras.

Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu, ES turi elgtis ryžtingiau didinant spaudimą Rusijai, nes tai yra būdas palaužti agresoriaus karo ekonomiką. Ministras paragino ES valstybes kuo greičiau sutarti dėl 20-ojo sankcijų paketo, kuriame turi būti numatytos priemonės energetikos, finansų ir technologijų sektoriams, sankcijos „Lukoil“ ir griežtesni apribojimai Rusijos šešėliniam laivynui.

K. Budrys taip pat teigė, kad Europa negali ignoruoti geopolitinių pokyčių ir saugumo situacijos pasaulyje ir privalo sparčiau stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir didinti investicijas į saugumą.

„Pasaulis keičiasi ir laikas Europai miegoti ant debesies baigėsi. Europa turi pereiti nuo strateginių dokumentų rašymo prie realaus jų įgyvendinimo“, – kalbėjo ministras.

Ministras su ES ambasadoriais taip pat aptarė transatlantinių ryšių stiprinimą. K. Budrys teigė, kad Europos ir JAV saugumo partnerystė yra gyvybiškai svarbi ir būtina ją plėsti ir stiprinti.

Susitikimas organizuotas ES Tarybai pirmininkaujančio Kipro iniciatyva.

URM inform.


