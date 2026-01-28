Po paskutinės hibridinės atakos perimti 8 balionai su kontrabandiniais kroviniais ir sulaikyti 4 asmenys

Balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis. VRM nuotr.
Praėjusią naktį Lietuvos kariuomenės radarai užfiksavo 42 galimai meteorologinių balionų (MB) atžymas, įskridusias į šalies oro erdvę skirtingose pasienio ruožuose. Tai įrodo koordinuotą nusikaltėlių veiklą, susijusią su Baltarusijos režimo veikimu arba bejėgiškumu suvaldyti situaciją pasienyje.
Dėl fiksuotų balionams būdingų navigacinių atžymų oro erdvė virš Vilniaus oro uosto naktį buvo uždaryta triskart: (19:05–20:25 val., 23:18–00:18 val., 01:40–02:23 val.)
Iš viso paveikti 21 skrydis: 5 nukreipti, iš kurių 4 parskrido atgal į Vilnių, 16 skrydžių – vėlavo. Iš viso paveikta 2400 keleivių: apie 200 grįžo autobusu iš Rygos, 2200 parskrido į Vilnių vėlesniu laiku. Oro uostas veiklą kiekvieną kartą atnaujino tik įsitikinus, kad atžymos nekelia grėsmės civilinei aviacijai.
Vienas kontrabandinis balionas vakar vakare nusileido Vilniuje, Kareivių gatvėje. Į įvykio vietą atvykusiam asmeniui bandant pasišalinti, automobilis kliudė uniformuotą pareigūną.
Nors iki šios nakties objektų skaičius oro erdvėje nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio nebuvo masinis, ir, pirminiu vertinimu, jie nebuvo tyčia leidžiami link oro uostų ar civilinei aviacijai pavojingų teritorijų, visgi praėjusios nakties įvykiai indikuoja, kad hibridinė ataka iš Baltarusijos tęsiama, todėl ekstremalios situacijos (įvesta 2025 12 09) dėl oro erdvės pažeidimų atšaukti negalime, turime išlikti budrūs, didinti spaudimą Lukašenkos režimui, toliau ypatingai aktyviai persekioti kontrabandininkų grupuotes mūsų šalyje.
„Dėkoju statutinių tarnybų pareigūnams, Lietuvos kariuomenės kariams, padedantiems valdyti šią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, taip pat Oro uostų, Oro navigacijos ir kitų institucijų atstovams darantiems viską, kad oro būdu gabenamos kontrabandos poveikis Lietuvos visuomenei būtų kuo mažesnis. Baltarusijos režimo hibridinė grėsmė niekur nedingo, todėl turime ir toliau aktyviai bendradarbiauti, stiprinant kriminalinės žvalgybos veiksmus bei padaryti viską, kad tokia nusikalstama veikla ir veikimas prieš mūsų valstybę būtų užkardytas“, – sako vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius.
Pareigūnų operacijų nakties rezultatai:
- Iki ryto aptikti 8 balionai su kontrabandiniais kroviniais. Tiek VSAT, tiek Policijos ir kitų tarnybų pareigūnai vykdė intensyvią operaciją, kad nusikaltėlių veikla būtų kuo labiau apsunkinta ir kuo daugiau perimta kontrabandos bei sulaikyta asmenų.
- Paieškų operacijos tęsiasi, jau sulaikyti 4 asmenys, į VSAT sandėlius pateko daugiau kaip 10 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų operatyviniai veiksmai tęsiami.
- Sausio mėnesį VSAT duomenimis jau perimti 24 oro balionais gabenti rūkalų kroviniai, daugiau kaip 72 tūkst. pakelių cigarečių, sulaikyta 15 įtariamųjų.
VRM inform.