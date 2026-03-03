Įsigaliojo draudimas žvejoti kiršlius ir sterkus

Žvejyba. AM nuotr.
Aplinkos ministerija informuoja, kad atėjus kalendoriniam pavasariui kai kurių rūšių žuvys pradeda ruoštis nerštui, todėl įsigalioja jų žvejybos draudimai. Nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d. draudžiama žvejoti kiršlius, o nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. – sterkus.
Taip pat iki balandžio 30 d. tęsis prieš mėnesį prasidėjęs draudimas žvejoti lydekas ir draudimas žvejoti masalui naudojant žuvelę. Draudimas masalui naudoti žuvelę netaikomas žvejojant Kuršių mariose, taip pat leidžiama žvejoti naudojant žuvies gabalėlį.
Nors šiuo metu daugelis upių dar užšalusios, atšilus orams ir pasibaigus ledonešiui vėl bus galima jose žvejoti.
Iki balandžio 30 d. galima vykdyti limituotą lašišų ir šlakių žvejybą upėse, kuriose leidžiama tokia limituota žvejyba. Šiose upėse leidžiama žvejoti turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau žvejojant lašišas ir šlakius, jei šios žuvys yra paimamos, būtina turėti žvejo mėgėjo kortelę. Per vieną žvejybą leidžiama sužvejoti vieną lašišą arba šlakį, kurie yra ne mažesni nei 65 cm. Taip pat būtina nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie sugautas lašišas ir šlakius, jei šios žuvys nėra paleidžiamos.
Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 10 minučių turi būti pateikta ataskaita per ALIS (Aplinkos leidimų išdavimo sistemą) nurodant sugautos žuvies rūšį, lytį, kiekį ir dydį, žvejojusio asmens vardą, pavardę, žvejo mėgėjo kortelės numerį arba SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 nurodant „ALIS“, žvejo mėgėjo kortelės numerį, rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA) ir sugautų žuvų kiekį, pvz., „ALIS 1999987 LAS1“. Pateikus ataskaitą per ALIS arba SMS žinute, žvejo mėgėjo kortelės galiojimas panaikinamas. Draudžiama išvykti iš žvejybos vietos nustatytais atvejais ir tvarka nepateikus ataskaitos per ALIS arba SMS žinute.
Jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta ne per ALIS, sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis ir per 5 dienas el. paštu info@am.lt pateikta ataskaita nurodant žuvies rūšį, lytį, kiekį, dydį ir žvejybos vietą.
