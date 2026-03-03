EP nariai Rasa Juknevičienė ir Dainius Žalimas ragina pripažinti Federalinę saugumo tarnybą (FSB) ir Rusijos nacionalinę gvardiją (Rosgvardiją) teroristinėmis organizacijomis

EP nuotr.
Europos Parlamento nariai Rasa Juknevičienė ir Dainius Žalimas inicijavo kreipimąsi į Europos Komisijos vadovus, ragindami nedelsiant imtis ryžtingų teisinių veiksmų, reaguojant į Rusijos saugumo struktūrų vykdomą sistemingą, koordinuotą teroro kampaniją prieš Ukrainos civilius gyventojus. Kreipimąsi pasirašo 48 EP nariai.
Parlamentarai prašo pripažinti Rusijos Federalinę saugumo tarnybą (FSB) ir Rusijos nacionalinę gvardiją (Rosgvardiją) teroristinėmis organizacijomis, nes jos yra tiesiogiai susijusios su Ukrainos civilių gyventojų kankinimu, grobimu, įkalinimu ir persekiojimu.
Skaičiuojama, kad šiuo metu Rusijoje ir okupuotose teritorijose gali būti sulaikyta nuo 16 tūkst. iki daugiau kaip 40 tūkst. Ukrainos civilių gyventojų. Jie nėra karo belaisviai – tai civiliai gyventojai, pagrobti ir sulaikyti be tinkamo teismo proceso, dažnai kankinami ir patiriantys nežmonišką bei žeminantį elgesį. Šiuo metu nėra veikiančio mechanizmo jiems išlaisvinti, todėl būtina sukurti veiksmingas priemones šių civilių sugrįžimui užtikrinti.
Ukrainos kompetentingos institucijos jau pradėjo daug baudžiamojo persekiojimo bylų dėl FSB ir Rosgvardijos narių veiksmų, įskaitant ir tuos, kurie pagal Ukrainos baudžiamąją teisę laikomi teroristiniais nusikaltimais.
„Sistemingi ir žiaurūs išpuoliai prieš civilius gyventojus turi tiesioginių pasekmių Europos žemyno saugumui ir stabilumui. Kai toks elgesys atitinka Europos Sąjungos kovos su terorizmu sistemoje nustatytus kriterijus, jie turi būti taikomi nuosekliai, objektyviai ir be dvejonių“, – pabrėžiama kreipimesi.
Pasak parlamentarų, nesugebėjimas reaguoti tinkamais teisiniais instrumentais keltų pavojų ES ribojamųjų priemonių režimo patikimumui ir nuoseklumui. Todėl FSB ir Rosgvardijos įtraukimas į teroristinių organizacijų sąrašą būtų aiškus signalas, kad valstybės remiamas teroras prieš civilius gyventojus ir sąmoningas suverenios valstybės destabilizavimas neliks be teisinių ir politinių pasekmių.
Europos Parlamento narės
R. Juknevičienės biuro
Viešųjų ryšių grupė