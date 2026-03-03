EP nariai Rasa Juknevičienė ir Dainius Žalimas ragina pripažinti Federalinę saugumo tarnybą (FSB) ir Rusijos nacionalinę gvardiją (Rosgvardiją) teroristinėmis organizacijomis

Parašyta: 2026-03-03 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Pasaulis, Trakai |

EP nuotr.

Europos Parlamento nariai Rasa Juknevičienė ir Dainius Žalimas inicijavo kreipimąsi į Europos Komisijos vadovus, ragindami nedelsiant imtis ryžtingų teisinių veiksmų, reaguojant į Rusijos saugumo struktūrų vykdomą sistemingą, koordinuotą teroro kampaniją prieš Ukrainos civilius gyventojus. Kreipimąsi pasirašo 48 EP nariai.

Parlamentarai prašo pripažinti Rusijos Federalinę saugumo tarnybą (FSB) ir Rusijos nacionalinę gvardiją (Rosgvardiją) teroristinėmis organizacijomis, nes jos yra tiesiogiai susijusios su Ukrainos civilių gyventojų kankinimu, grobimu, įkalinimu ir persekiojimu.

Skaičiuojama, kad šiuo metu Rusijoje ir okupuotose teritorijose gali būti sulaikyta nuo 16 tūkst. iki daugiau kaip 40 tūkst. Ukrainos civilių gyventojų. Jie nėra karo belaisviai – tai civiliai gyventojai, pagrobti ir sulaikyti be tinkamo teismo proceso, dažnai kankinami ir patiriantys nežmonišką bei žeminantį elgesį. Šiuo metu nėra veikiančio mechanizmo jiems išlaisvinti, todėl būtina sukurti veiksmingas priemones šių civilių sugrįžimui užtikrinti.

Ukrainos kompetentingos institucijos jau pradėjo daug baudžiamojo persekiojimo bylų dėl FSB ir Rosgvardijos narių veiksmų, įskaitant ir tuos, kurie pagal Ukrainos baudžiamąją teisę laikomi teroristiniais nusikaltimais.

„Sistemingi ir žiaurūs išpuoliai prieš civilius gyventojus turi tiesioginių pasekmių Europos žemyno saugumui ir stabilumui. Kai toks elgesys atitinka Europos Sąjungos kovos su terorizmu sistemoje nustatytus kriterijus, jie turi būti taikomi nuosekliai, objektyviai ir be dvejonių“, – pabrėžiama kreipimesi.

Pasak parlamentarų, nesugebėjimas reaguoti tinkamais teisiniais instrumentais keltų pavojų ES ribojamųjų priemonių režimo patikimumui ir nuoseklumui. Todėl FSB ir Rosgvardijos įtraukimas į teroristinių organizacijų sąrašą būtų aiškus signalas, kad valstybės remiamas teroras prieš civilius gyventojus ir sąmoningas suverenios valstybės destabilizavimas neliks be teisinių ir politinių pasekmių.

Europos Parlamento narės

R. Juknevičienės biuro

Viešųjų ryšių grupė


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Priėmimas į mokyklas ir darželius bus vykdomas per naują nacionalinę sistemą
Kviečiame dalyvauti kovo mėnesį Trakų rajone vyksiančiuose renginiuose!
Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas
Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais

Renginiai

Skelbiama Moksleivių dainų šventės programa, prasideda bilietų platinimas
Moters dienos proga kviečiame į grupės „Patruliai“ koncertą su gyvo garso grupe!
Kviečiame dalyvauti kovo mėnesį Trakų rajone vyksiančiuose renginiuose!
Onuškyje bus teikiama Vasario 16-osios Akto signataro Donato Juozo Malinausko kultūros premija

Kultūra

Skelbiama Moksleivių dainų šventės programa, prasideda bilietų platinimas
Moters dienos proga kviečiame į grupės „Patruliai“ koncertą su gyvo garso grupe!
Kviečiame dalyvauti kovo mėnesį Trakų rajone vyksiančiuose renginiuose!
Onuškyje bus teikiama Vasario 16-osios Akto signataro Donato Juozo Malinausko kultūros premija

Sveikata

Genetikas V. Dirsė įvardijo 4 produktus, kurie siejami su ilgaamžiškumu, ir 3 didžiausius „senėjimo greitintojus“
Apie mitais apipintą pakaitinę hormonų terapiją: tinkamai pritaikyta gali užtikrinti moterų gerovę ir ilgalaikę gyvenimo kokybę
Trakuose pradėjo dirbti nauja gydytoja psichiatrė
Vakarienė per 30 minučių: patiekalas, kuris patiks net žuvies skeptikams

baznycia

Parduodu malkas. Skaldytas ar
kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.

Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook

Spauskite „Patinka” ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

 

ISSN 2538-6581

Kategorijos