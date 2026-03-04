Kai skaičiai taps likimu: kas laukia Lietuvos?

Robertas Dargis
Robertas Dargis, EIKA Group valdybos pirmininkas
„Lietuva nyksta!“, „Gimstamumas mažėja!“, „Vietoje mokyklų reikia atidaryti senelių namus!“ – panašius šūksnius girdime ar skaitome kasdien. Apie tai prabilusieji dažnai kalba tarsi apie atradimą, nors nihil novi sub sole – nieko naujo po saule. Jau nuo 2007 m. kartu su verslo bendruomene skambinome pavojaus varpais, perspėdami, kad situacija drastiškai blogėja ir būtina kryptinga, toliaregiška, nuo politinių ciklų apsaugota demografijos ir migracijos politika. Tačiau tvarių sprendimų vis dar neturime.
Šiandien jau esame taške, kai nuoseklus gyventojų skaičiaus mažėjimas ir gili demografinė transformacija tiesiogiai veikia ekonomiką, darbo rinką, socialinę apsaugą ir valstybės finansus. Nors apie demografiją dažnai kalbama fragmentiškai, skaičiai rodo, kad nebėra tik ateities problema. Tai jau dabar vykstantis procesas, reikalaujantis sisteminių sprendimų.
Gyventojų mažėjimas – ilgalaikė ir sunkiai išvengiama tendencija
Prognozės rodo, kad 2026–2100 m. laikotarpiu nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje nuosekliai mažės. Jei 2025 m. pradžioje šalyje gyveno apie 2,89 mln. žmonių, tai 2050 m. pradžioje gyventojų bus 210 tūkst. mažiau, o 2100 m. pradžioje – net 738 tūkst. mažiau. Tai reiškia ne tik mažesnę visuomenę skaičiais, bet ir esminį struktūrinį pokytį: senstančią populiaciją, mažėjančią darbingo amžiaus gyventojų dalį ir augančią socialinę naštą dirbantiesiems.
Žurnalo “Reitingai” vyr.redaktorius Gintaras Sarafinas neseniai paskelbė sukrečiančius skaičius: pastaruosius 25 metus Pagėgių savivaldybėje mokyklų skaičius sumažėjo 9 kartus, Alytaus rajone – 8 kartus, Skuodo rajone – 7,75 karto, Anykščių rajone – daugiau nei 7 kartus, Ignalinos rajone – 7 kartus, o Švenčionių, Molėtų, Biržų, Varėnos, Lazdijų, Šilalės ir Joniškio rajonuose – daugiau nei po 6 kartus.
Dar liūdniau, kad tai ne pabaiga. Nes skirtingo amžiaus vaikų skaičiai liudija, kad dar daug mokyklų teks uždaryti. Tarkime, jeigu šiuo metu Pasvalio r. savivaldybėje gyvena 230 aštuoniolikmečių ir tik 136 trimečiai, darosi aišku, kad mokyklų skaičių šioje savivaldybėje ir toliau teks mažinti. Aišku viena – ilgainiui mokyklų skaičius Lietuvoje mažės, ir vis daugiau savivaldybių turės tik po vieną ar po dvi gimnazijas. Tad paklauskime, kokia ateitis laukia mūsų aukštųjų mokyklų ir kolegijų?
Kyla esminis klausimas – ką tai reiškia mūsų ekonomikai ir valstybės ateičiai? Taip, ateina dirbtinis intelektas, automatizacija, humanoidiniai sprendimai, tačiau jie neišspręs visų problemų. Lietuvos ekonomika šiandien dar atrodo pakankamai stabili, tačiau produktyvumo augimas lėtėja.
EBPO jau ne vienus metus atkreipia valdžios dėmesį, kad Lietuva susiduria ne tik su demografiniais iššūkiais, bet ir su neefektyviu viešuoju sektoriumi. Duomenys rodo, jog mūsų viešasis sektorius yra didesnis nei daugelio kitų šalių vidurkis, tačiau veikia mažiau efektyviai. Savo apimtimis, reguliavimu ir plėtros tempais jis jau pats tapo sunkiai valdomu reiškiniu. Funkcijos, atsakomybės ir apimtis turi būti peržiūrėtos ir pritaikytos realiam gyventojų skaičiui.
Senėjanti visuomenė ir auganti finansinė našta
Demografinė struktūra keičiasi Lietuvos nenaudai. Prognozuojama, kad iki 2050 m. vienam vaikui Lietuvoje teks beveik trys pensinio amžiaus žmonės. Tai iš esmės keičia socialinio kontrakto logiką, kuri iki šiol rėmėsi plačia dirbančiųjų baze.
Šių pokyčių finansinė išraiška labai aiški. Skaičiuojama, kad iki 2045 m. valstybės išlaidos, susijusios su pensinio amžiaus gyventojais, papildomai išaugs net 3,6 proc. BVP. Be struktūrinių pensijų, sveikatos apsaugos ir socialinės politikos reformų valstybės finansai patirs nuolatinį spaudimą.
Prognozuojama, kad darbo jėgos susitraukimas iki 2050 m. sieks apie 30 proc. Tai turės esminį poveikį šalies ekonominiam potencialui. Todėl būtina aiškiai skaičiuoti, kokiu tempu turi augti ekonomika, kad būtų užtikrinti šie poreikiai. Jau nebeturime laiko diskutuoti abstrakčiai, privalome sistemiškai ieškoti ir planuoti sprendimus.
Migracija – ne tik socialinis, bet ir ekonominis veiksnys
Migracija Lietuvoje dažnai vertinama per socialinę ar kultūrinę prizmę, tačiau skaičiai rodo, kad jos ekonominis poveikis jau dabar yra itin reikšmingas.
Finansų ministerijos ir Valstybės duomenų agentūros skaičiai:
- 2021–2027 m. ES biudžeto finansavimas Lietuvai sudaro apie 17,1 mlrd. eurų,
- 2019–2025 m. tarptautinės migracijos (žmogiškojo kapitalo importo) ekonominis poveikis siekia net 35,72 mlrd. eurų.
Net atėmus Lietuvos įmokas į ES biudžetą (–5,22 mlrd. eurų), migracijos grynasis poveikis ekonomikai išlieka daugiau nei dvigubai didesnis nei ES finansavimo efektas.
Šiandien Lietuvoje pagal darbo sutartis jau dirba beveik 150 tūkst. ne Lietuvoje gimusių žmonių. Be šio srauto daugelis sektorių – nuo pramonės ir statybos iki logistikos, paslaugų ir sveikatos apsaugos – susidurtų su kritiniu darbuotojų trūkumu.
Tačiau migracija savaime neišsprendžia visų problemų. Ji reikalauja aiškios integracijos politikos, ilgalaikio požiūrio į švietimą, kalbos mokymą, pilietinę integraciją ir suderinamumo su nacionalinio saugumo bei visuomenės sanglaudos tikslais. Yra ilgalaikė Skandinavijos valstybių patirtis – ji skirtinga, priemonės ir reglamentavimai taip pat skirtingi, bet galime modeliuoti ir pritaikyti mūsų valstybei optimaliausią variantą.
Todėl būtina atsisakyti pigaus populizmo ir, pasitelkus tiek vietines, tiek tarptautines patirtis, rengti ilgalaikę strategiją, kuri maksimalizuotų migracijos teigiamą poveikį ir minimizuotų galimas rizikas.
Reikia ne pavienių sprendimų, o nacionalinės strategijos
Demografijos ir migracijos iššūkiai negali būti sprendžiami fragmentiškai ar tik reaguojant į krizes. Tai – ilgalaikis valstybės tvarumo klausimas, reikalaujantis:
- nuoseklios šeimos politikos, suvokiant, kad vien finansinėmis paskatomis problemos neišspręsime;
- kryptingos diasporos susigrąžinimo strategijos, apimančios vaikų integraciją į švietimo sistemą ir pagalbą užsienio piliečiams sutuoktiniams;
- aiškios, ekonomiškai pagrįstos ir vertybiškai apibrėžtos migracijos politikos, įskaitant švietimą kaip eksporto šaką;
- institucinio koordinavimo tarp Seimo, Vyriausybės ir ministerijų – nacionalinio migracijos koordinatoriaus įsteigimo bei atsakingo padalinio Seime.
Be tokio požiūrio demografinė kreivė ir toliau leisis žemyn, o sprendimų kaina tik augs.
Demografija – valstybės saugumo klausimas
Demografija ir migracija – tai ne tik statistika ar socialinė politika. Tai valstybės atsparumo, ekonominio gyvybingumo ir politinio stabilumo pamatas. Skaičiai aiškiai rodo: be sąmoningų, ilgalaikių ir politiškai drąsių sprendimų Lietuva rizikuoja ne tik mažėti, bet ir prarasti gebėjimą savarankiškai kurti savo ateitį.
Šiandien dar turime pasirinkimą: ar demografinius procesus valdysime, ar tik stebėsime, kaip jie valdo mus. Turime nustoti politikuoti ir pradėti priimti realius, gal ir nepopuliarius sprendimus, nes tik tai yra kelias šios valstybės ateičiai. Nes kitas kelias yra vietoj mokyklų statyti senelių namus, vietoj kolegijų – slaugos centrus ir gyventi su šūkiu: „mes išnyksime, bet dar padarykime ką nors gražaus“.
Visi kalbame apie tai, kaip ginsime Lietuvą, bet jei nepakeisime požiūrio į šeimą, partnerystę ir asmeninę atsakomybę šeimoje, lieka esminis klausimas: kam tą apgintą Lietuvą paliksime – humanoidams ir androidams?
