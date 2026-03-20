Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“, Nr. 20-503-P-0001. Vadovaujantis 2023 m. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita nustatyta, kad pagrindinės savivaldybės gyventojų mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys, virškinimo, kvėpavimo sistemos, infekcinės ligos.
Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu Trakų rajone buvo aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Tai rodo nepakankamą gyventojų psichikos sveikatos stiprinimą, neišplėtotą psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę bei vartojimo prevenciją. Gyventojų sveikatinimo poreikių tenkinimas yra vienas iš gyvenimo kokybės elementų. Taip pat, nepakankamas įvairių amžiaus grupių gyventojų fizinis aktyvumas lemia sveikatos problemas.
Jei minėtos problemos nebus sprendžiamos, didės depresijos, nerimo sutrikimų, savižudybių skaičius, daugės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atvejų. Dėl mažo fizinio aktyvumo didės širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto, nutukimo, sąnarių problemų ir kitų lėtinių ligų paplitimas, trumpės gyvenimo trukmė ir blogės gyvenimo kokybė senstant.
Sprendžiant problemas bei siekiant didinti Trakų rajono gyventojų sveikatos atsparumą, svarbu užtikrinti kokybiškas prevencijos priemones ir gerinti sveikatos raštingumą Trakų rajone, todėl šiuo projektu numatoma pagerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Trakų rajone, organizuojant kursus, mokymus, stovyklas tikslinėms grupėms. Tai sudarys sąlygas pagerinti jų sveikatos raštingumą, skatinti sveiką gyvenseną bei prisidės prie ilgalaikio sveikatos netolygumų mažinimo.
Projekto tikslas – padidinti prevencijos paslaugų prieinamumą visuomenės sveikatai stiprinti Trakų rajone.
Projekto partneris – Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Projekto tikslinės grupės:
- Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, jaunimas, rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys, asmenys, priskiriami pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms.
- Vaikai, jaunimas ir jų aplinkos nariai (šeima, mokykla, bendruomenė).
Projekto vertė – 399 999,37 Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 199 999,68 Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 139 999,78 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 59 999,91 Eur.
Projekto veiklų pabaiga – 2029 m. kovo 31 d.
Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija
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