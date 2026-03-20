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Trakų pradinės mokyklos jaunučių choras ruošiasi Moksleivių dainų šventei

2026-03-202026-03-17
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Trakų pradinės mokyklos jaunučių choras ruošiasi Moksleivių dainų šventei
Trakų pradinės mokyklos jaunučių choras

Kovo 14 dieną Trakų pradinės mokyklos jaunučių choras dalyvavo perklausoje, skirtoje pasiruošti Lietuvos moksleivių dainų šventei – vienam gražiausių ir prasmingiausių šalies muzikinių renginių.

Komisija išklausė visus privalomos programos kūrinius bei kelis kūrinius iš chorų jungtinio repertuaro. Mokyklos 3–4 klasių choras pasirodė užtikrintai ir nuoširdžiai, o jų atliekama muzika sušildė klausytojų širdis. Jaunieji choristai sulaukė gražių palaikymo, padrąsinimo ir sveikinimo žodžių iš chormeisterės Reginos Maleckaitės bei kitų komisijos narių.

Už kiekvienos gražiai nuskambėjusios dainos slypi daugybė repeticijų, pastangų ir atkaklaus darbo. Nors dar laukia nemažai pasiruošimo, jau dabar džiugina pasiekti rezultatai ir augantis jaunųjų dainininkų pasitikėjimas savimi.

Nuoširdžiai dėkojame choristams už jų darbštumą, atsakomybę ir meilę muzikai. Taip pat dėkojame tėveliams už kantrybę, palaikymą ir nuolatinį paskatinimą siekti geriausių rezultatų. Ypatinga padėka muzikos mokytojoms Intai ir Sandrai, kurios savo profesionalumu, rūpesčiu ir atsidavimu įkvepia vaikus muzikuoti ir augti.

Linkime chorui didžiausios sėkmės ir įkvėpimo garbingai atstovaujant Trakų kraštą Lietuvos moksleivių dainų šventėje. Tegul dainos skamba dar drąsiau, dar plačiau ir dar gražiau!

Trakų pradinės mokyklos inform.

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