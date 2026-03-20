„Medeinoje“ – septynioliktasis diktanto konkursas

Vitalija Dovydėnienė, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Paluknio „Medeinos“ gimnazija jau septynioliktą kartą organizavo rajoninį 5–8 klasių mokinių diktanto konkursą „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“ Juo įprasmintos Lietuvių kalbos dienos ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Konkursas vyko kovo 10 d. Jame dalyvavę mokiniai, atstovaujantys aštuonioms Trakų rajono mokykloms, buvo suskirstyti į dvi grupes – 5–6 ir 7–8 klasių. Tekstus diktavo „Medeinos“ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Liudmila Maksimec ir Živilė Milukaitė-Čech.
Po diktanto, kol komisija vertino darbus, konkursantai susirinko pasivaržyti interaktyvioje viktorinoje „Lietuvių mįslės ir patarlės“. Mokytoja Liudmila Maksimec ir jai talkinantis abiturientas Mažvydas Makūnas pateikė 40 klausimų, į kuriuos entuziastingai atsakinėta ir pavieniui, ir komandomis. Viktorinoje 1-ąją ir 2-ąją vietas užėmė „Medeinos“ komandos „Paluknys“ ir „MxJ“. 3-ioji vieta atiteko individualiai žaidusiam Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos septintokui Mantui Niuniavai.
Vis dėlto visi labiausiai laukė konkurso rezultatų, kuriuos po įtempto darbo paskelbė vertinimo komisija. Paaiškėjo, kad tarp penktokų geriausiai diktantą parašė Emilė Chmelevskytė iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (mokytoja metodininkė Vilma Zadyrkienė), tarp šeštokų – Eleonora Laskauskaitė iš Aukštadvario gimnazijos (mokytoja metodininkė Lina Balevičiūtė), tarp septintokų – Gintarė Gaidamavičiūtė iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (mokytoja Živilė Butkienė), tarp aštuntokų – Rugilė Šiaudinytė iš Rūdiškių gimnazijos (mokytoja metodininkė Loreta Masienė) ir Miglė Zagorulko iš Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos (mokytoja metodininkė Daiva Žilionienė).
Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktorius Vytautas Gustas bei vertinimo komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė pasidžiaugė prasmingomis veiklomis ir I–III vietų laimėtojams įteikė diplomus, o likusiems konkurso dalyviams ir viktorinos laimėtojams – padėkų raštus. Padėkota ir konkursą organizavusioms, mokinius ruošusioms bei darbus vertinusioms lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms.
Konkursą organizatorės Vitalija Dovydėnienė, Liudmila Maksimec ir Živilė Milukaitė-Čech dėkingos bendradarbiams Rūtai Gustienei, Vidai Lapėnienei ir Stanislovui Samosionokui, kurie prisidėjo prie renginio sėkmės.
Nuo 2009 m. „Medeinoje“ rengiamu diktanto konkursu dėmesys skiriamas lietuvių kalbai. Ir šįkart akcentuota, kad kalba – tai mūsų tautos vertybė, kartu priminta, kad pasaulinės organizacijos UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) 1992 metais sudaryta komisija lietuvių kalbą pripažino gražiausia pasaulyje. Tad mums, lietuviškai kalbantiems, belieka susivokti, kad turime didžiulį turtą – vertingą ir gražią kalbą, kurią reikia puoselėti.
