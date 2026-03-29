Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojų vizitas Ogrės bibliotekoje Latvijoje

Ramunė Jarmalavičiūtė, Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkė
Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkė Ramunė Jarmalavičiūtė dalyvavo Vilniaus apskrities bibliotekininkų darbo stebėjimo vizite Latvijos Ogrės miesto centrinėje bibliotekoje.
Vizito metu Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojai domėjosi darbo su suaugusiaisiais ypatumais, įvairiomis inovatyviomis bibliotekos veiklomis, bendruomenės telkimo iniciatyvomis, dalinosi patirtimis.
Pirmąją dieną susipažinta su tvarumu išsiskiriančia Ogrės miesto centrine biblioteka. Ši biblioteka (pastatas), duris atvėrusi 2021 m., išsiskiria tvariais architektūros ir inžineriniais sprendimais. Lankytojus pasitinka žaliosios augalų sienelės, drėkinamos rezervuare kaupiamu lietaus vandeniu. Sukonstruotas taupusis apšvietimas, šildymas naudojant nuotekų šilumos energiją, pastato medinės konstrukcijos dvelkia natūralumu. Šalia bibliotekos veikia saulės modulių elektrinė, galima įkrauti elektromobilius. Tvarumo, ekologijos, taupių energijos išteklių naudojimo principais remiasi visa bibliotekos veikla.
Ogrės bibliotekos darbuotojai supažindino koleges iš Lietuvos su įstaigos skyriais: skaitytojų aptarnavimu, saugykla, knygomatu, vaikų skyriumi, jaunimo erdve, aprodė mokymuisi, individualiam ir grupiniam darbui skirtas erdves. Taipogi domėtasi bibliobuso panaudojimo galimybėmis, krašto istorijos saugojimo veikla, jų pačių sukurtais edukaciniais žaidimais, padedančiais sudominti kraštotyra. Dalintasi suaugusiųjų skaitmeninių mokymų patirtimis.
Antroji diena skirta kelionei į 3 regiono bibliotekas. Susipažinta su mažesnių bibliotekų veiklomis. Aplankyta Ikškilės moderni biblioteka, patraukli gerai suplanuotomis erdvėmis, orientacija į šeimų įtraukimą, didžiausia Latvijoje stalo žaidimų kolekcija. Lielvardės bibliotekoje domėtasi fondo išdėstymo principais, aptarti skirtumai nuo Lietuvos bibliotekų. Lāčplėsio biblioteka daug dirba su vaikais, siūlo jiems įvairių veiklų, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis ir yra tikras jaunimo traukos centras. Kitą dienos dalį vizito dalyviai praleido Andrejaus Pumpuro muziejuje, kur dalyvavo praktiniame „storytelling“ užsiėmime. Jo metu dalyviai inscenizavo latvių epą „Lāčplēsis“. Ši veikla leido praktiškai išbandyti komandinio darbo, kūrybiškumo, komunikacijos kompetencijas, atskleidė pasakojimo metodų pritaikymo galimybes edukacinėse veiklose suaugusiesiems ir jaunimui.
Trečioji darbo stebėjimo Ogrės centrinėje bibliotekoje diena buvo skirta gilinimuisi į darbo su vaikais ir jaunimu ypatumus. Dalyvauta skaitymo skatinimo bei kūrybiniuose užsiėmimuose su pradinukais ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, išklausytas pranešimas apie vaikų literatūros skyriaus projektus, veiklas.
Vizitas suteikė daug naujų idėjų kūrybiškam, inovatyviam darbui Trakų rajono bibliotekose. Džiugino Latvijos kolegų entuziazmas, draugiškas pasidalinimas jų darbo ypatumais, pasiekimais, problemomis. Refleksijų metu diskutuota apie Lietuvos ir Latvijos bibliotekų veiklos kryptis, gerąsias praktikas bei problemas.
Stebėtos veiklos atliepė „Erasmus+“ prioritetus – įtraukties ir įvairovės skatinimą, skaitmeninių kompetencijų stiprinimą bei mokymosi visą gyvenimą plėtrą.
