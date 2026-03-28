Velykų stalo žvaigždė be didelių išlaidų: tinklaraštininkė dalijasi 2 įdarytų kiaušinių idėjomis

Artėjant Velykoms daugelis ieško ne tik skanių, bet ir praktiškų idėjų šventiniam stalui – tokių, kurios atrodytų įspūdingai, tačiau nereikalautų nei sudėtingų ingredientų, nei didelių išlaidų. „Rimi“ ambasadorė bei maisto „Virtuvė N“ tinklaraštininkė Nikoleta Kacaitė-Pupalaigė, šiemet paruošusi dvi skirtingas įdarytų kiaušinių versijas: vieną – traškią ir sodraus skonio, kitą – spalvingą, gaivesnę ir vizualiai itin pavasarišką.
„Vienas universaliausių Velykų patiekalų neabejotinai yra įdaryti kiaušiniai. Jie ne tik puikiai atrodo ant stalo, bet ir leidžia lengvai prisitaikyti prie skirtingų skonių“, – sako N. Kacaitė-Pupalaigė.
Kodėl įdaryti kiaušiniai vis dar karaliauja ant Velykų stalo?
Nors kasmet atsiranda vis naujų šventinių receptų, klasikiniai Velykų patiekalai išlieka nepakeičiami. Vienas jų – būtent įdaryti kiaušiniai. Pasak Nikoletos, ruošiant Velykų stalą svarbiausia ne sudėtingumas, o skonis ir pasirinkimų įvairovė.
„Prie šventinio stalo dažnai susėda skirtingus skonius mėgstantys žmonės, todėl man visada patinka gaminti taip, kad kiekvienas rastų savo favoritą. Vieni mėgsta kremiškus, sodrius skonius, kiti ieško lengvesnių, gaivesnių variantų. Įdaryti kiaušiniai tam puikiai tinka“, – sako ji.
Anot „Virtuvė N“ tinklaraštininkės, tai vienas iš tų patiekalų, kurie leidžia improvizuoti. Kiaušinių įdarui puikiai tinka tiek žuvis, tiek krabų skonio lazdelės, įvairūs prieskoniai, jogurtas ar majonezas, o vizualumo suteikia žalumynai, natūralūs dažai ar traški tekstūra.
Kai norisi šventiškai, bet be vargo
Anot Nikoletos, šventinis maistas nebūtinai turi reikšti ilgas valandas virtuvėje. Dažnai didžiausią įspūdį palieka tie patiekalai, kurie yra pažįstami, tačiau pateikti kiek netikėčiau. Pavyzdžiui, įprastus įdarytus kiaušinius galima paversti tikru stalo akcentu juos apkepant ar net gruzdinant, o klasikinį variantą atnaujinti natūraliai nudažant baltymus burokėlių marinatu.
„Tokie sprendimai leidžia iš tų pačių bazinių ingredientų sukurti visai kitą patirtį – tiek skonio, tiek vaizdo prasme. Be to, tai puikus priminimas, kad kūrybiškumas virtuvėje nebūtinai kainuoja brangiai. Man patinka receptai, kurie yra lengvai pakartojami namuose. Kai ingredientai paprasti, o rezultatas atrodo ir skamba įspūdingai, toks patiekalas tikrai turi potencialo tapti šventės hitu“ – sako Nikoleta.
Jei šiemet norisi ant Velykų stalo padėti kažką ne tik skanaus, bet ir vizualiai išskirtinio, verta išbandyti abi šias versijas: gruzdintus įdarytus kiaušinius su krabų skonio įdaru ir burokėliais dažytus įdarytus kiaušinius su tunu.
Gruzdintiems kiaušiniams su krabų skonio įdaru Jums reikės:
- 7 kietai virtų, nuluptų kiaušinių
- 1 pakuotės „Rimi Smart“ surimio lazdelių
- Apie 3 v. š. majonezo
- Druskos, pipirų
- 1 a. š. česnako granulių
- 1 a. š. paprikos miltelių
- Saujelės smulkinto laiškinio česnako papuošti
- 1 puodelio miltų
- 2 išplaktų kiaušinių
- Apie 1,5 puodelio panko džiūvėsėlių
- Rapsų aliejaus gruzdinimui
Gaminame:
Kiaušinius perpjaukite pusiau, išimkite trynius ir atidėkite juos įdarui, stengdamiesi nepažeisti baltymų. Smulkiai supjaustytas surimio lazdeles sumaišykite su tryniais, majonezu ir prieskoniais, kol gausite vientisą, kremišką masę.
Baltymų puseles apvoliokite miltuose, tuomet kiaušinių plakinyje ir džiūvėsėliuose. Įkaitintame aliejuje gruzdinkite apie 20–30 sek., kol apskrus, ir nusausinkite ant popierinio rankšluosčio.
Pravėsusias puseles įdarykite paruoštu kremu ir pabarstykite laiškiniais česnakais – gausite traškų išorėje, bet kremišką viduje užkandį. Skanaus!
Burokėliais dažytiems bei įdarytiems kiaušiniams su tunu Jums reikės:
- 7 kietai virtų, nuluptų kiaušinių
- Marinato iš 1 stiklainio burokėlių
- Apie 150 ml vandens
- 1 skardinės tuno savo sultyse (skystį nupilti)
- 2 v. š. graikiško jogurto
- Druskos, pipirų
- 1 a. š. ciberžolės
- Mikrožalumynų papuošti
Gaminame:
Kiaušinius perpjaukite pusiau, atsargiai atskirkite trynius nuo baltymų ir trynius atidėkite į dubenį. Baltymų puseles sudėkite į burokėlių marinatą, sumaišytą su vandeniu, ir palaikykite bent valandą, kad jos nusidažytų gražia rausva spalva.
Kol baltymai dažosi, pasiruoškite įdarą: trynius sumaišykite su nusausintu tunu, graikišku jogurtu ir prieskoniais, tuomet viską sutrinkite iki vientisos, purios masės. Taip paruoštas įdaras bus lengvas, gaivus ir švelnaus skonio.
Nudažytus baltymus išimkite iš marinato, nusausinkite ir pripildykite tuno įdaru. Pabaigai papuoškite mikrožalumynais – jie suteiks ne tik papildomo gaivumo, bet ir dailiai papuoš šventinį stalą. Skanaus!
