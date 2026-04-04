Tradiciniai amatai, kūryba ir bendrystė: Onuškio bibliotekoje pristatoma tautodailininkų paroda

Inga Gackienė, Trakų viešosios bibliotekos Onuškio padalinio vyr. bibliotekininkė
Trakų viešosios bibliotekos Onuškio padalinys džiaugiasi prasmingu ir tęstiniu bendradarbiavimu su Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų asociacija „Pantautodailė“. Ši partnerystė jau antrus metus leidžia bendruomenėms dalintis kūrybine patirtimi, stiprinti kultūrinius ryšius ir skatinti socialinę įtrauktį.
Asociacijos „Pantautodailė“ įgyvendinama „Tradicinių amatų studija“ suburia įvairių patirčių žmones – tarp jų neįgaliuosius bei karo pabėgėlius iš Ukrainos. Užsiėmimų metu dalyviai turi galimybę susipažinti su tradiciniais amatais: mezgimu, juostų pynimu, tapyba, kalėdinių papuošimų kūrimu. Šios veiklos ne tik ugdo kūrybiškumą, bet ir skatina bendravimą, stiprina tarpusavio ryšius bei mažina socialinę atskirtį.
Šiuo metu bibliotekoje visą balandžio mėnesį eksponuojama asociacijos narių kūrybos darbų paroda, kviečianti lankytojus susipažinti su tautodailininkų kūryba ir jos įvairove. Po eksponavimo Onuškio padalinyje darbai keliaus po kitus Trakų viešosios bibliotekos padalinius, taip pasiekdami dar platesnę auditoriją.
Onuškio padalinio bendruomenei ypač svarbi galimybė tiesiogiai įsitraukti į šią iniciatyvą. Tautodailininkų asociacijos nariai atvyksta į Onuškį, kur pristato savo kūrybos darbus ir veda edukacines veiklas vietos bendruomenei bei mokiniams. Tokie susitikimai suteikia progą iš arčiau pažinti tradicinius amatus, pabandyti juos praktiškai ir patirti kūrybos džiaugsmą.
Trakų viešosios bibliotekos Onuškio padalinys nuoširdžiai dėkoja asociacijai „Pantautodailė“ ir savanoriams tautodailininkams už šiltą bendradarbiavimą, atvirumą ir dalijimąsi patirtimi. Tikimasi, kad ši graži partnerystė tęsis ir ateityje, atverdama dar daugiau galimybių bendruomenėms augti, kurti ir stiprėti kartu.
Tokios iniciatyvos įrodo, kad kultūra ir kūryba gali tapti tiltu, jungiančiu skirtingas patirtis ir žmones, kuriant tvirtesnę ir atviresnę visuomenę.
