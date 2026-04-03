Pareigūnai perėmė daugiau nei 1000 kg kokaino (video)

Bendras Generalinė prokuratūros ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pranešimas
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros prokurorais, bendradarbiaudami su Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais, sustabdė dideliu mastu vykdytą narkotikų kontrabandą.
Lietuvos pareigūnų dėka per keletą mėnesių iš neteisėtos apyvartos Lietuvoje buvo išimta daugiau nei 800 kg narkotinės medžiagos – kokaino. Dar 220 kg kokaino buvo rasti ir perimti viename iš Vokietijos jūrų uostų.
Šiuo metu ikiteisminiame tyrime, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento prokuroras, įtarimai dėl labai didelio kiekio narkotinės medžiagos kontrabandos pareikšti 13-ai asmenų.
Tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad sulaikyti asmenys veikė tarptautinėje organizuotoje grupėje. Prisidengdami įsteigtų ar įsigytų įmonių veikla, įtariamieji iš Centrinės Amerikos valstybių į Lietuvą jūrų keliu gabeno įvairius krovinius – antrines metalo žaliavas, kondicionavimo įrangą ir kt., kuriuose slėpdavo kokaino kontrabandą.
Į Klaipėdos jūrų uostą atgabenti narkotikai buvo iškraunami ir sandėliuojami nuomojamose patalpose Kaune. Čia jie būdavo ruošiami antrinei kontrabandai į Vakarų Europos šalis.
2025 m. gruodžio 22 d. kruopščiai suplanuotos operacijos metu Lietuvos kriminalinės policijos biuro bei Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai sulaikė 7 įtariamuosius ir atliko 21 kratą. Dalis įtariamųjų buvo užklupti nusikaltimo vietoje – perkraunantys kokaino krovinį ir ruošiantys jį antrinei kontrabandai.
Tąkart iš neteisėtos apyvartos buvo išimta apie 260 kg kokaino, kuris buvo paslėptas 24 užbetonuotose cilindro formos metalinėse konstrukcijose. Šių konstrukcijų demontavimui prireikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų pagalbos.
Sulaikytų asmenų gyvenamosiose vietose ir transporto priemonėse buvo rasti mobilaus ryšio telefonai, kompiuteriai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, GPS ryšio ieškiklis bei kiti ikiteisminiam tyrimui svarbūs daiktai ir dokumentai.
Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino prokuroro prašymus ir visiems įtariamiesiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą ir bendradarbiavimą su Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais 2026 m. sausio 6 d. Klaipėdos jūrų uoste buvo perimti dar apie 240 kg kokaino.
Šis kokaino krovinys taip pat buvo atgabentas jūriniu konteineriu su juodojo metalo laužu, paslėpus jį užvirintose metalinės konstrukcijos ertmėse, kurių buvo 21. Krovinio adresatu buvo nurodyta ta pati bendrovė, kurios vadovas buvo sulaikytas dar gruodį. Tyrimo metu nustatyta, kad kokainas galėjo būti pakrautas Kosta Rikos ir Panamos jūrų uostuose.
Analizuojant įvairius tyrimo duomenis buvo nustatytos įtariamųjų sąsajos su dar vienu, 2025 m. gruodžio pradžioje, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų Lietuvoje aptiktu kokaino kontrabandos kroviniu. Tuomet apie 330 kg kruopščiai paslėpto kokaino pareigūnai rado konteineryje su kondicionieriais.
Tyrimo metu taip pat buvo gauti duomenys apie tai, kad 2025 m. lapkričio mėn. 27 d. Bremerhaven (Vokietija) jūrų uoste Vokietijos teisėsaugos pareigūnai patikrino jūriniu konteineriu iš Pietų Amerikos į Lietuvos Respubliką gabentus elektros generatorius ir aptiko juose paslėptus 220 kg kokaino. Įtariama, kad šias narkotines medžiagas gabeno tie patys asmenys, kuriems pareikšti įtarimai Lietuvoje.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 4 d., 260 str. 3 d. ir 2601 str. 6 d. Už tokių nusikalstamų veikų organizavimą ir vykdymą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 18 metų.
LKPB parengta vaizdo medžiaga
Palikite komentarą