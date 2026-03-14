Pavasario hitas – smidrų tarta: lengvas patiekalas, kuris puikiai tiks ir Velykų stalui

Pavasarį į virtuvę sugrįžta lengvesni, šviežesni skoniai – sezoninės daržovės, paprasti, greitai paruošiami patiekalai ir daugiau žalumos lėkštėje. Šiuo metu pirkėjai vis dažniau renkasi vieną ryškiausių pavasario daržovių – smidrus, kurie puikiai tinka tiek lengviems pietums, tiek šventiniam stalui. Vienas paprasčiausių būdų juos panaudoti – iškepti traškią tartą su sūriu, kurią paruošti galima vos per pusvalandį, o toks patiekalas puikiai tiks ir artėjančioms Velykoms.
Smidrai kasmet vis labiau populiarėja ir Lietuvos virtuvėse. „Pavasarį žmonės noriai ieško lengvesnių, sezoninių patiekalų. Smidrai tam puikiai tinka – jie greitai paruošiami, dera su įvairiais sūriais, kiaušiniais ar kepiniais. Šiuo metu parduotuvėse žaliuosius smidrus su lojalumo kortele galima įsigyti už itin patrauklią kainą – 1,99 Eur vietoje 3,99 Eur. Tai gera proga išbandyti šią pavasarišką daržovę ir atrasti naujų patiekalų idėjų“, – pranešime spaudai sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Pasak jos, tokie patiekalai kaip smidrų tarta gali būti ne tik kasdienė vakarienė, bet ir puiki idėja artėjančių Velykų stalui. Lengvi kepiniai su daržovėmis ir sūriu vis dažniau tampa alternatyva tradiciniams, sunkesniems patiekalams.
Tarta su smidrais ir sūriu
Jums reikės:
- 1 lakšto sluoksniuotos tešlos;
- 1 ryšulio žaliųjų smidrų;
- 120 g kietojo sūrio (pvz., parmezano arba kito mėgstamo);
- 2 kiaušinių;
- 150 ml grietinėlės;
- 1 skiltelės česnako;
- druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį;
- šlakelio alyvuogių aliejaus.
Gaminame
Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Sluoksniuotą tešlą ištieskite kepimo formoje ir lengvai subadykite šakute. Smidrus nuplaukite, nupjaukite sumedėjusius galus ir, jei reikia, perpjaukite pusiau. Ant tešlos paskleiskite tarkuotą sūrį, išdėliokite smidrus. Dubenyje išplakite kiaušinius su grietinėle, įspauskite česnaką, pagardinkite druska bei pipirais ir šiuo mišiniu užpilkite tartą. Viršų lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite apie 25–30 minučių, kol tarta taps auksinės spalvos ir gražiai apskrus. Prieš patiekiant galima pabarstyti dar šiek tiek sūrio ar šviežių žolelių. Tokia tarta gardi tiek šilta, tiek atvėsusi, todėl puikiai tiks ir Velykų stalui ar pavasario piknikui. Skanaus!
