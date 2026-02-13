Rūdiškiečiams – paskaita apie kibernetinius sukčius ir kaip nuo jų apsisaugoti

Į biblioteką susirinkę rūdiškiečiai įdėmiai klausėsi lektorių. Organizatorių nuotr.

Laima Franckevičienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vedėja

Vasario 10-ąją pasaulyje minima Saugesnio interneto diena. Pirmą kartą Europos Komisijos iniciatyva Senajame žemyne ji paminėta 2004 m., o Lietuvoje – 2006-aisiais.

Antradienį į Rūdiškių biblioteką atvyko projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ lektorės – Ryšių reguliavimo tarnybos atstovės Rita Liuokaitytė ir Aridana Jurčiukonienė. Bibliotekos lankytojams jos skaitė paskaitą „Kibernetiniai sukčiai ir kaip nuo jų apsisaugoti“.

Kibernetiniai sukčiai vis dažniau nusitaiko į vyresnio amžiaus žmones. Mažiau įgudę naudotis skaitmeninėmis technologijomis senjorai lengviau užkimba ant apgaulės kabliuko ir gali prarasti ilgai kauptas santaupas. Gyventojai turėtų žinoti dažniausiai pasitaikančius apgaulės būdus ir apie juos įspėti artimuosius.

Vienas iš tokių būdų – duomenų išviliojimas. Išsiuntęs apgaulingą laišką el. paštu, susisiekęs telefonu ar per socialinius tinklus, sukčius apsimeta teisėtu asmeniu ir prašo pateikti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, prisijungimo prie paskyros duomenis arba paraginti spustelėti nuorodą. Taip gali būti pasisavinamos paskyros ar į kompiuterį įdiegiama kenkėjiška programinė įranga, galinti net užblokuoti įrenginį.

Susitikimo metu buvo kalbėta ir apie sukčius, kurie pažinčių svetainėse kuria netikrus profilius, susidraugauja su vienišais žmonėmis, užmezga pasitikėjimu grįstą ryšį ir siekia išvilioti pinigus. Taip pat aptarti atvejai, kai sukčiai apsimeta įvairių institucijų atstovais – skambina ar siunčia elektroninius laiškus, prisistatydami Valstybinės mokesčių inspekcijos ar kitų valstybinių įstaigų vardu, ir reikalauja sumokėti tariamas skolas.

Lektorės pateikė ir daugiau pavyzdžių, atsakė į bibliotekos lankytojų klausimus. Dėkojame Ritai ir Aridanai už naudingą ir aktualią paskaitą.

Būkime budrūs ir nepakliūkime į sukčių pinkles.

 


