Poilsio vieta virto sąvartynu: Varnikų miške išverstos statybinės atliekos

Parašyta: 2026-02-13 | Kategorija: Gamta, Naujienos, Seniūnijos, Trakai, Ūkis, Urėdija |

Statybinės atliekos Varnikų miške. VMU nuotr.

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Trakų regioninio padalinio miškininkai Varnikų miške aptiko didelį kiekį statybinių atliekų – vos keli žingsniai nuo itin lankomo pažintinio tako, kurį kasmet aplanko tūkstančiai lankytojų ir gamtos mylėtojų.

Atliekos miške – nuolatinė Vilniaus regiono problema

Vasario pradžioje Varnikų miške išverstas atliekų kiekis buvo ypač didelis – rastos kelios dešimtys maišų su įvairiomis statybų liekanomis: gipso kartonu, apdailos detalėmis, namo ardymo atliekomis ir kitomis šiukšlėmis.

Tai – ne pavienis atvejis. Statybinių atliekų išmetimas miškuose Vilniaus regione išlieka viena aktualiausių problemų, o Trakų regioniniame padalinyje dideli jų kiekiai aptinkami kone kiekvieną savaitę.

Situaciją ypač aštrina tai, kad atliekos išmetamos rekreacinėse teritorijose. Varnikų miškas – pamėgta vieta žygiams, sportui ir poilsiui, todėl tokie atvejai kelia grėsmę  žmonių saugumui bei blogina poilsio kokybę.

VMU kiekvienais metais investuoja į rekreacinių objektų atnaujinimą ir priežiūrą, kad miškuose būtų saugu, jauku ir gera ilsėtis kiekvienam – šeimoms, keliautojams, vaikams. Tačiau neatsakingas elgesys rodo, kad visuomenėje vis dar trūksta sąmoningumo – gamta nėra sąvartynas, o mūsų visų turtas, kurį privalome saugoti.

Įtariamas nelegalus verslas

Tokios atliekos miškuose dažniausiai atsiranda ne dėl pavienių lankytojų elgesio. Radinių mastas rodo, kad jos išverčiamos iš mikroautobusų ar priekabų, o tai leidžia įtarti organizuotą veiklą.

„Įvairias atliekas masiškai išmeta nelegalios įmonės ar asmenys, kurie skelbiasi surenkantys statybines atliekas. Gyventojai sumoka už statybinių atliekų išvežimą, tačiau užuot pristatytos į teisėtas atliekų tvarkymo vietas, jos atsiduria miške“, – teigia VMU Trakų regioninio padalinio vadovas Vaidotas Pauželis.

Gyventojai raginami būti budrūs ir, prieš atiduodant  statybines atliekas paslaugų teikėjams, pasidomėti, kur jos bus vežamos.

„Žmonės turėtų užduoti labai paprastą klausimą – kur vešite šias atliekas perdirbti arba utilizuoti? Jei atsakymas miglotas, kyla rizika, kad atliekos bus išverstos miške“, – pabrėžia V. Pauželis.

Atliekas tvarko miškininkai

Nors atliekas miškuose dažnai aptinka ir apie jas praneša gyventojai, aplinkosaugininkai ar kitos institucijos, didžiausia atsakomybė už jų sutvarkymą tenka VMU miškininkams.

Išmestų atliekų surinkimas nėra pagrindinė miškininkų veiklos dalis, tačiau praktikoje būtent jiems tenka užtikrinti, kad tokie radiniai būtų pašalinti. Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas reikalauja papildomų finansinių bei žmogiškųjų išteklių ir mažina laiką, kuris galėtų būti skiriamas tiesioginei miškų priežiūrai.

VMU primena, kad nelegalus atliekų išmetimas miškuose yra administracinis nusižengimas, o dideliais kiekiais ar sistemingai daroma žala aplinkai gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę.

Informacija gyventojams

VMU ragina gyventojus, pastebėjusius įtartiną atliekų vežimą į miškus ar šiukšlių išmetimą juose, nedelsiant pranešti atsakingoms institucijoms. Kuo greičiau gaunama informacija, tuo didesnė tikimybė nustatyti pažeidėjus.

Radę miške išmestas atliekas, informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį (https://vmu.lt/kontaktai/) arba fiksuokite pažeidimus platformoje „Tvarkau Lietuvą“ (https://tvarkaulietuva.lt/).

Pastebėję pažeidėjus, nedelsdami skambinkite 112.

Kviečiame rūpintis mūsų miškais ir laikytis taisyklių, kad išsaugotume čia gyvuojančias ekosistemas.

Valstybinių miškų urėdijos pranešimas


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakų Užgavėnėse sieksime rekordo!
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos
Užgavėnių šventės metu bus ribojamas eismas
Lietuvos savivaldybės skyrė paramą generatoriams Ukrainai Lietuvos savivaldybės skyrė paramą generatoriams Ukrainai

Renginiai

Trakuose pagerintas buvimo apgaubtam ledu išskirtinis pasiekimas
130 metų gyvos istorijos: Lentvario „Versmės“ gimnazijos jubiliejus
Trakų Užgavėnėse sieksime rekordo!
Rūdiškiečiams – paskaita apie kibernetinius sukčius ir kaip nuo jų apsisaugoti

Kultūra

Trakuose pagerintas buvimo apgaubtam ledu išskirtinis pasiekimas
Romualdas Tinfavičius (1936–2021) – inžinierius, publicistas, karaimų kultūros puoselėtojas
Kazys Venckus. Tautiškos visuomenės šventė Aukštadvaryje
Kai mieste gimsta balsas. Moterų choras „Trakai“

Sveikata

Užgavėnėms – lietiniai iš raudonųjų lęšių
Tėvai sukilo prieš socialinių tinklų gigantus: sukluskite, jei auginate paauglius
Psichologė: kompiuteriniai žaidimai ugdo, bet yra vienas „bet“
Pasaulinės ankštinių augalų dienos proga – dėmesys vietiniams baltymams
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos