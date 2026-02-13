Onuškio Donato Malinausko mokyklos mokiniai tarptautinėje turizmo parodoje

Mokyklos mokinių komanda su mokytoja Nijole Česnulevičiene. N. Česnulevičienės asmeninio archyvo nuotr.
Nijolė Česnulevičienė, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja metodininkė
Paskutinį sausio mėnesio savaitgalį Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mokiniai keliavo į Vilnių ir dalyvavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos ir tarptautinės turizmo parodos ADVENTUR 2026 organizuotame geografijos žinių konkurse ,,Pažink Lietuvą ir pasaulį”.
Tarptautinė turizmo paroda ir geografijos žinių konkursas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko jau vienuoliktus metus. Mūsų mokyklos mokiniams jis yra septintas, taigi tai tapo gražia tradicija ne tik pasitikrinti žinias, susitikti su draugais, bet ir patirti naujų įspūdžių. Konkurso dalykinis turinys apėmė Lietuvos, Europos ir pasaulio kontekstą, pateikiant jį patrauklia vaizdų forma per kulinarijos paveldo, aplinkosaugos, darnaus vystymosi, atsakingo vartojimo, turizmo išteklių įvairovės ir skatinimo aspektus. Jėgas išbandė penkiolika 6-10 klasių mokinių. Konkursas vyko dviem etapais: kol vieni tikrinosi žinias konkurso erdvėje, kiti galėjo aplankyti parodą, pasidomėti turistiniais maršrutais, pabendrauti su į keliones kviečiančiais organizatoriais.
Iš kairės į dešinę Rima Blikertienė, Milana Ravda, Nijolė Česnulevičienė, Orestas Ilgavyžis. N. Česnulevičienės asmeninio archyvo nuotr.
Turizmo parodos ADVENTUR 2026 tema – ,,Visas pasaulis tavo lėkštėje”. Tai buvo skonių, kvapų ir istorijų šventė, kur pasaulis patiriamas per patiekalus, tradicijas ir žmones. Todėl galėjome išgirsti keliautojų įspūdžių, ragaudami atradome naujų skonių.
Baltijos regiono salėje sutikome bičiules ir bendražyges Aldoną, Birutę ir Nijolę iš Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos. Parengtame stende radome informacijos apie Šv. Jokūbo kelių tinklą Lietuvoje, turėjome galimybę kitiems parodos lankytojams padalinti atvirukus su Šv. Jokūbo kelio simbolika, papasakoti apie patirtus kelionių įspūdžius keliaujant Šv. Jokūbo keliais. Smagu, kad Vilniaus kelias, viena iš Šv. Jokūbo kelio atšakų, eina per mūsų mylimą Onuškį, o mūsų mokyklos jaunieji Šv. Jokūbo kelio ambasadoriai yra įveikę ne vieną kilometrą ir aplankę daug šventovių, pažymėtų Jokūbo kriauklės ženklu. Džiaugiamės Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidento Ryto Šalnos susidomėjimu piligrimyste, dėmesiu, gražiu atsiliepimu apie mūsų šventovę, miestelio istoriją ir Vilkokšnio ežerą.
Šv. Jokūbo ženklas
Grįžome praturtėję įspūdžiais, naujomis patirtimis ir mintimis apie naujus kelionių maršrutus, piligrimystę.