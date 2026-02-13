130 metų gyvos istorijos: Lentvario „Versmės“ gimnazijos jubiliejus

Gimnazijos kolektyvas. Viltės Domkutės nuotr.
Neringa Šakinienė, Lentvario „Versmės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė
2026 m. vasario 7 d. Lentvario kultūros centre nuaidėjo iškilminga ir jautri šventė – Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazija paminėjo 130 metų jubiliejų. Tai buvo kur kas daugiau nei sukakties minėjimas – tai tapo gyvu susitikimu su mokyklos istorija, žmonėmis ir vertybėmis, kurios jau daugiau nei šimtmetį formuoja šios bendruomenės dvasią.
Vos įžengus į salę, svečius pasitiko saksofono muzika – Lino Avižienio atliekamos populiarios melodijos kūrė šiltą, šventišką nuotaiką, kvietė stabtelėti, prisiminti ir pasidžiaugti bendryste. Šventės pradžią pažymėjo melancholiškas vaikų šokis, vaizduojantis „Versmės“ tekėjimą – jautrus, simboliškas pasirodymas, kurį atliko šokių studijos „Reverence“ ugdytiniai (vadovė Aleksandra Prošečkina). Šis įtaigus šokis tapo prasminga įžanga į vakaro pasakojimą apie mokyklos kelią per laiką.
Viltės Domkutės nuotr.
Simboliškai sugrįžtama į 1896-uosius, kai Lentvaryje duris atvėrė pirmoji mokykla. Tuomet miestelis tik formavosi šalia geležinkelio ir pramonės, o kartu su augančia bendruomene gimė ir poreikis ugdyti vaikus.
Carinės Rusijos laikotarpiu pamokos vyko rusų kalba mediniame mokyklos namelyje, tačiau Pirmojo pasaulinio karo metais mokyklos veikla nutrūko. Tarpukariu, nepaisant politinių pokyčių, mokykla išliko – tapo valstybine, pamokos vyko lenkų kalba, keitėsi patalpos, bet išliko siekis ugdyti jauną žmogų. Sovietmečiu mokykla sparčiai augo – po karo tapo septynmete, vėliau vidurine, o aštuntajame dešimtmetyje Lentvario 1-ojoje vidurinėje mokykloje mokėsi daugiau nei tūkstantis mokinių. Kasdienybėje skambėjo lietuvių, lenkų ir rusų kalbos, o 1954 metais pradėtas sistemingas lietuvių kalbos mokymas. 1963 metais lietuviškos klasės išaugo į savarankišką mokyklą – dabartinę Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją, tapusią svarbiu tautinės tapatybės stiprinimo žingsniu.
Viltės Domkutės nuotr.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo naujas etapas – mokykla tapo „Versmės“ gimnazija. 1992 metais reorganizuotos lenkiškos klasės, iš kurių išaugo Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija. Abi mokyklos iki šiol dalijasi bendru pastatu ir istorija. Šiandien „Versmės“ gimnazijoje mokosi 280 mokinių, dirba 47 mokytojai. Čia kartu mokosi lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių vaikai – tai gyva daugiakultūrė kasdienybė, kurioje ugdomas ne tik akademinis pasirengimas, bet ir gebėjimas girdėti, priimti bei būti šalia kito žmogaus.
Ypatingą vietą mokyklos istorijoje visada užėmė mokytojai – skirtingų epochų, požiūrių ir asmenybių, tačiau vienijami atsakomybės ir pašaukimo. Jų reiklumas, pagarba mokiniui, gebėjimas matyti žmogų už pažymio ribų formavo kartų kartas. Šis darbas dažnai lieka nematomas, tačiau jo poveikis – gilus ir ilgalaikis.
Viltės Domkutės nuotr.
Jubiliejinio vakaro metu savo pasirodymais džiugino Trakų meno mokyklos mokytojos Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė ir Rasa Kanišauskaitė, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos kolektyvas „Prząsniczka“ (vadovai Edvard Mogelnickij ir Teresa Božerodska), Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė Vilima Klimaikienė), „Versmės“ gimnazijos liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“ (vadovė Irina Zaveckaja) ir gimnazijos choras (vadovė Božena Račinska). Šventės kulminacija tapo bendra daina „We Are the World“, nuskambėjusi keturiomis kalbomis ir simbolizavusi mokyklos daugiakultūrę bendruomenę. Paskutinę dainą kartu su choru atliko operos solistas Rafailas Karpis – jų pasirodymas jautriai užbaigė šventės vakarą.
Jubiliejaus proga sveikinimo žodžius tarė gimnazijos vadovė Oksana Kietavičienė, Trakų rajono meras Andrius Šatevičius, vicemeras Jonas Kietavičius, tarybos narė Teresa Solovjova, Lentvario seniūnas Artūras Nausutis, rajono švietimo įstaigų vadovai, buvęs gimnazijos direktorius Francišekas Žeromskis, ilgametė mokyklos mokytoja Janina Kazarina.
Viltės Domkutės nuotr.
Nuoširdi padėka skirta Lentvario kultūros centrui ir Lentvario miesto bibliotekai už bendrystę, svetingumą ir pagalbą kuriant prasmingą, visą bendruomenę subūrusį renginį.
130 metų – tai ne tik datos ir faktai. Tai kartos žmonių, kurie čia mokėsi, dirbo, kūrė ir svajojo. Tai versmė, iš kurios jau daugiau nei šimtmetį teka žinios, vertybės ir žmogiškumas. Ir ši istorija tęsiasi – bendromis mokytojų, mokinių, tėvų ir visos bendruomenės pastangomis, su pagarba praeičiai ir drąsa kurti ateitį.