Kultūra, Naujienos, Rūdiškės, Savivaldybė, Švietimas, Trakai

Padėkota konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninio turo dalyviams

2026-03-272026-03-26
0
 
Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius pasveikino Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis” Trakų rajono vietinio turo dalyvius, 2026 m. kovo 25 d. Aleksandr Polijančuk nuotr.

Š. m. kovo 25 d. Rūdiškių kultūros centre vyko Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Trakų rajono vietinis turas ir buvo atidaryta jo dalyvių kūrinių paroda. Renginio metu konkurse dalyvaujantiems mokiniams bei jų mokytojams padėką išreiškė Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.

Į renginį susirinkę žiūrovai ir jaunųjų kūrėjų palaikytojai galėjo išvysti, kaip jaunoji karta šiandien interpretuoja tautines tradicijas, puoselėja amatus ir kuria šiuolaikinę tautodailę. Parodoje pristatyti įspūdingi darbai liudija mokinių kūrybiškumą, meistriškumą, tradicijų tęstinumą ir drauge gyvą ryšį su Lietuvos kultūros šaknimis.

Šis nuo 2013 m. kasmet, o nuo 2023 m. kas dvejus metus rengiamas konkursas yra svarbi mokinių meninės saviraiškos, kūrybinių gebėjimų ugdymo bei tautodailės tradicijų puoselėjimo dalis. Jis skirtas 9–19 metų mokiniams, kuriantiems tradicinės tautodailės ir dailiųjų amatų srityje. Konkursu siekiama išsaugoti ir gaivinti lietuvių etninės kultūros tradicijas, skatinant mokinius pristatyti medžio, keramikos, tekstilės, kalvystės, karpinių, pintų dirbinių, paprotinės dailės ir kitų tradicinių amatų kūrinius. Geriausių darbų autoriai apdovanojami simboliniais sidabro vainikėliais.

Meras A. Šatevičius padėkos raštus už meninės saviraiškos, kūrybinių gebėjimų ugdymo bei tautodailės tradicijų puoselėjimą įteikė konkurso rajoniniame ture dalyvaujantiems Nojui Kryževičiui, Sofijai Semionovaitei, Andrėjai Reket, Adrijai Apitionokaitei, Elžbietai Ustilaitei ir Emilijai Janč. Už meninės saviraiškos, kūrybinių gebėjimų ugdymo bei tautodailės tradicijų puoselėjimą paruošiant Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ dalyvius buvo padėkota Reginai Sinkevičienei, Loretai Paškevičienei, Henrietai Stachovskienei ir Jurgitai Radžiūnaitei.

Dalyvių kūriniai buvo įvertinti kaip stiprūs ir brandūs, todėl jie visi bus deleguojami atstovauti Trakų rajonui regioniniame ture. Linkime sėkmės, atkaklumo ir neblėstančio kūrybinio smalsumo!

Trakų rajono savivaldybės informacija

Žymos: , , ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

