Vaikų salės futbolo turnyras „Nepriklausomybės taurė“

2026-03-27
Trakų SC futbolininkai, iškovoję bronzos medalius „Nepriklausomybės taurė“ turnyre

Praėjusius kelis savaitgalius Trakų sporto centras organizavo  33-ąjį Tarptautinį vaikų salės futbolo turnyrą „Nepriklausomybės taurė“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Turnyras vyko 6-iose amžiaus grupėse, iš viso dalyvavo 60 vaikų futbolo komandų  iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2010 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų) nugalėtojais tapo Kauno „Žalgiris futsal“ vaikų futbolo komanda, treniruojama Edvino Alimkino. 2 vieta – „Nemenčinė“ 3 vieta – „Lachovas” (Lenkija), trakiečiai liko 4 vietoje.

2012 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų) nugalėtojais tapo Kauno „Žalgiris futsal“ vaikų futbolo komanda, treniruojama Justino Zagursko.  2 vieta „AFA-Olaine“ (Latvija Ryga), 3 vieta –Trakų „SC“, treneris – Vidmantas Zagurskas.

2013 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų)  nugalėtojais tapo Panevėžio futbolo akademija, treniruojama Giedriaus Juzelėno, 2 vieta – FK „Žaibas“ (Vilnius ),  3 vieta – Šilutė, trakiečiai liko 4 vietoje.

2014 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų)  nugalėtojais tapo Elektrėnų vaikų futbolo komanda, treniruojama Arūno Dalalos,  2 vieta – „Vilkija“, 3 vieta FK „Rotalis“ (Vilnius), trakiečiai liko 4 vietoje.

2015 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų) nugalėtojais tapo Širvintų vaikų futbolo komanda, treniruojama Vytauto Skirmanto, 2 vieta – FK „Rotalis“ (Vilnius), 3 vieta – Druskininkai, trakiečiai liko 4 vietoje.

2016 metų gimimo grupėje (dalyvavo 10 komandų) nugalėtojais tapo Trakų sporto centro vaikų futbolo komanda, treniruojama Vidmanto Zagursko, 2 vieta – FK „Žaibas“ (Vilnius), 3 vieta –FK „Rotalis“ (Vilnius ).

Turnyrų uždarymo metu Trakų sporto centro įsteigtais prizais buvo apdovanoti geriausi turnyrų vartininkai, gynėjai, puolėjai ir absoliučiai geriausi turnyrų žaidėjai. „Trakų žemės“ įsteigtais prizais buvo apdovanoti trakiškiai: Robertas Stankevičius, Motiejus Švilpa, Adrejus Kočerkovskij, Matas Čiž, Hubertas Vaškevičius. Įmonės „Kebab Drive“ dovanų kuponais buvo apdovanoti geriausi komandų žaidėjai. Turnyro dalyviai labai džiaugėsi puikia  turnyro organizacija ir pareiškė norą dalyvauti kitų metų turnyre.

Trakų sporto centras

