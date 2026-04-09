Moksleivių dainų šventėje laukiama 24 tūkst. dalyvių, bus platinami ir nemokami bilietai

Liepos 3–6 d., po dešimties metų pertraukos, į Vilnių sugrįžta Moksleivių dainų šventė – itin laukiamas, šimtus chorų, orkestrų ir šokių grupių apjungsiantis renginys. Antradienį vykusioje spaudos konferencijoje atskleista artėjančių renginių programa ir pagrindiniai akcentai: profesionalų sukurtos programos, apgyvendinimas, jaunučių chorai ir galimybė stebėti pasirodymus. Skaičiuojama, kad šiemet Lietuvos moksleivius bei žymiausius šalies muzikus, dirigentus, atlikėjus ir choreografus jungiantys renginiai suburs net 24 tūkst. jaunųjų dalyvių.
Tradicijas ir šiuolaikinį žvilgsnį jungianti Moksleivių dainų šventė šiemet pasitinka šūkiu „Laiku. Ratu. Kartu“. Moksleivių darbo rezultatus žiūrovai galės stebėti didžiosiose sostinės scenose ir televizorių ekranuose – keturių dienų programa apims Ansamblių vakarą, Dainų dieną, Jungtinio akordeonų orkestro koncertą, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą bei Šokių dieną.
Džiaugiasi rekordiniu dalyvių skaičiumi
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pastebi, kad šiemet šventė džiugina ne tik turininga programa, bet ir gausiu dalyvių skaičiumi: nors per dešimt metų moksleivių Lietuvos mokyklose ženkliai sumažėjo, šventės dalyvių skaičius, atvirkščiai, gerokai paaugo.
„Džiaugiamės, kad Moksleivių dainų šventė sugrįžta, o vaikai ir jaunimas, susijungę dainomis, šokiais ir muzika, grįžta džiuginti visos Lietuvos“, – teigia ministrė.
R. Popovienė pabrėžia, kad finansais ir žmogiškaisiais ištekliais prisideda visos Lietuvos savivaldybės, o pagrindine partnere tapo Vilniaus miesto savivaldybė. Renginiams vykstant sostinėje, baigiamas organizuoti moksleivių apgyvendinimas, nemokami transporto bilietai.
Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko teigimu, dalis dalyvių yra vilniečiai, todėl jiems apgyvendinimo neprireiks, o likusieji įsikurs sostinės švietimo įstaigose. Šiemet daug dėmesio bus skiriama ne tik šventės renginių programai – vaikams iš kitų miestų Vilnius žada staigmenų ir išskirtinių galimybių pažinti miestą.
Pagrindinis dėmesys – vaikams ir jaunimui
Organizatoriai primena, kad, nors daugiau nei pusė renginių bilietų jau išparduoti, šventę stebėti galės ir žiūrovai visoje Lietuvoje – LRT transliuos visus šventės renginius, o kartu su LRTU rengiama ir speciali šventei skirta laida.
„Mums itin svarbu, kad šventė patiktų ne tik mokytojams ar žiūrovams, bet ir patiems vaikams, todėl stengsimės juos supažindinti su artėjančia švente jaunimui pasiekiamais kanalais – kursime specialias laidas, kuriose informacija bus pateikiama jiems artima forma“, – apie planus pasakoja LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 m. Moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis spaudos konferencijoje dalijosi ir šventės naujienomis: šventės metu Vilniaus televizijos bokšte plėvesuos įspūdingo dydžio Dainų šventės vėliava, o scenose visame mieste skambės daug originalių, specialiai šventei kurtų kūrinių.
„Norima, kad ši šventė būtų moksleivių ir moksleiviams – jie yra šios šventės centras ir pagrindas. Smagu, kad šiemet didelę renginio dalį sudarys jaunučiai, t. y. pradinių klasių moksleiviai“, – pasakojo D. Numgaudis.
Šventės renginiai – naujose ir dalyvių jau pamiltose vietose
Vienas laukiamiausių šventės akcentų – Dainų diena, tradiciškai vyks Vilniaus Vingio parko estradoje.
„Dainų dienos programoje pasirodys ne tik choristai iš jau egzistuojančių, bet ir iš naujai mažesniuose miestuose ir regionuose suburtų kolektyvų. Didžiausias jų – Jungtinis Lietuvos vaikų choras, kuriame šventei ruošiasi apie 500 vaikų. Norime, kad dainuotų visa Lietuva“, – teigia Dainų dienos kūrybinės grupės narė, Jungtinio Lietuvos vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė.
Vingio parke chorai ne tik atliks specialiai sukurtas premjeras, bet ir šventės aukso fondu tapusius, gerai žinomus kūrinius.
Vilniaus universiteto Dainų ir šokių ansamblio šokėjų grupės vadovė Roberta Leščinskaitė-Jančiulienė ragina nepraleisti ir Ansamblių vakaro, kuris šiemet suksis simboliniu metų laikų ratu.
„Išskirtine detale taps kiekvieną metų laiką pristatantys folkloro ansambliai, raginantys sugrįžti prie senųjų tradicijų. Svarbu paminėti, kad švenčiame kanklių metus – todėl savo dalį renginyje atliks tradicinės kanklės. Labai džiaugiamės renginį priglausiančia viena magiškiausių Vilniaus vietų – Kalnų parku, į kurį kviesime vakarėjant – 22 val.“
Pirmą kartą bus platinami nemokami bilietai
Šventės organizatoriai šiemet įveda naujovę – nemokamus bilietus. Juos galės išsiimti žiūrovai, norintys pamatyti nemokamus šventės renginius: Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą sėdimose vietose, Jungtinio akordeonų orkestro koncertą, Dainų dieną stovimose vietose. Šių bilietų platinimas organizatoriams padės tinkamai paruošti erdves, užtikrinti, kad jose būtų ne daugiau žiūrovų, nei yra leidžiama pagal saugos reikalavimus. Bilietų į mokamus šventės renginius – Ansamblių vakarą, Šokių dieną, Dainų dienos sėdimas vietas – vis dar galima įsigyti.
