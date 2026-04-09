„Regitros“ vidinės kontrolės metu atskleisti galimai neteisėti darbuotojų veiksmai

„Regitra“, stiprindama antikorupcinių priemonių įgyvendinimą ir vidinę kontrolę, identifikavo galimai nusikalstamos veiklos požymių turinčius veiksmus automobilių registracijos srityje. Nustatyta, kad du darbuotojai, veikdami drauge, galėjo neteisėtai registruoti automobilius Vilniuje.
Įmonė šį atvejį nustatė pati, vykdydama vidinės kontrolės procedūras. Nedelsiant pradėtas vidinis tyrimas, o jo metu visa surinkta informacija perduota teisėsaugos institucijoms tolesniam tyrimui. Reaguojant į nustatytus galimus pažeidimus, su minėtais darbuotojais darbo santykiai nutraukti iš karto.
„Regitroje“ netoleruojame jokio nesąžiningo elgesio. Tuo vadovaujamės ir kasdienėje savo veikloje. O tai, kad galimai neteisėto elgesio atvejus nustatėme patys, rodo, kad mūsų diegiamos kontrolės ir prevencijos priemonės veikia efektyviai bei judame teisingu keliu“, – sako laikinasis „Regitros“ generalinis direktorius Rytis Polikauskas.
Anot jo įmonė ir toliau nuosekliai stiprins skaidrumo standartus ir vidaus kontrolės mechanizmus, siekiant užkirsti kelią bet kokiai nesąžiningai veiklai. Bus peržiūrimos transporto priemonių registracijos procedūras, stiprinama kontrolė ir vykdomi papildomi patikrinimai.
„Dėkojame ir vertiname bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, kurios padeda šiame kelyje tiek konsultacijomis, tiek besidalindamos savo sukaupta patirtimi. Tai padeda veikti tiksliai ir greitai“- priduria R. Polikauskas.
„Regitra“ kviečia pranešti apie galimus sukčiavimo atvejus
Įmonė taip pat kviečia visuomenę nelikti abejingais korupcijai ir pranešti apie galimus pažeidimus.
Tai galima padaryti el. paštu pranesk@regitra.lt arba užpildžius specialią formą interneto svetainėje (» Pranešimo forma). Visi gauti pranešimai yra vertinami ir analizuojami. Taip pat užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
