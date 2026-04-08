Aktuali informacija vartotojams – degalų kainos Lietuvos degalinėse

Siekiant skelbti vartotojams kuo aktualesnius degalų kainų duomenis, Lietuvos energetikos agentūra nuo šiandien kiekvieną darbo dieną iki 10 val. surinks informaciją iš visų degalinių apie parduodamų degalų kainas ir jas paskelbs savo interneto svetainėje. Skelbiamos degalinėse nurodytą dieną vartotojams parduodamų degalų kainos, taip pat jų vidurkiai bei mažiausios ir didžiausios kainos. Vartotojai čia gali rasti visų Lietuvoje degalais prekiaujančių įmonių degalų kainas pasirinktos įmonės degalinėse, taip pat galima pasirinkti informaciją apie konkrečias degalines pagal jų vietą konkrečioje savivaldybėje ir gyvenvietėje. Tai padės vartotojams gauti patikimą aktualią informaciją.
Dėl karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose ir sutrikusios laivybos Hormuzo sąsiauryje pasaulinės naftos ir naftos produktų kainos reikšmingai išaugo. Balandžio 2–7 d. kaina išliko apie 108–111 USD/bbl.
Šiandien, po paskelbto susitarimo dėl dviejų savaičių paliaubų, Brent naftos kaina rinkoje sumažėjo iki maždaug 95 USD/bbl – tai beveik 13 proc. mažiau nei vakar, balandžio 7 d., kai kaina siekė 109,3 USD/bbl. Bet ji vis dar 33,2 proc. didesnė nei vasario paskutinę savaitę, kai buvo 71,3 USD/bbl.
Lietuvoje kovo mėnesį prasidėjusį degalų kainų augimą lėmė ne tik dėl geopolitinės situacijos kilusios žaliavinės naftos kainos, bet ir kiti faktoriai, kaip gamintojų ir pardavėjų maržų pokyčiai ir pan. Siekiant Lietuvoje skelbti kuo aktualesnius degalų kainų duomenis, balandžio 7 d. energetikos ministras pasirašė įsakymą, pagal kurį įmonės, kurios parduoda vartotojams variklių degalus, privalo teikti informaciją Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) apie degalų kainas degalinėse kiekvieną darbo dieną, ne vėliau kaip iki 10 valandos ryto.
„Remiantis kitų Europos Sąjungos valstybių narių gerąja praktika, Lietuvos energetikos agentūra nuo šiol kiekvieną darbo dieną renka iš visų degalinių tinklų ir savo interneto svetainėje ena.lt skelbia informaciją apie vartotojams degalinėse parduodamų degalų kainas. Tai padės degalų vartotojams gauti patikimą aktualią informaciją“, – sako LEA vadovė Agnė Bagočiutė.
Balandžio 8 d. duomenis apie degalų kainas LEA pateikė 14 degalines valdančių tinklų, arba 537 degalinių (Lietuvoje iš viso yra daugiau nei 20 degalinių tinklų, apie 700 degalinių). Paskelbta daugiau kaip 1 590 produktų kainų.
Šiandien pirmą kartą LEA skelbiami degalų kainų duomenys rodo, kad balandžio 8 d. Lietuvoje mažiausia dyzelino kaina buvo 2,090 Eur/l „Eniris“ degalinėje, esančioje Kelmės raj. savivaldybėje.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,389 Eur/l degalinių tinklo „Cirkle K“ dviejose degalinėse, esančiose Vilniaus ir Kauno miestuose.
Tinkluose dyzelino kainos svyruoja nuo 2,090 Eur/l iki 2,389 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudaro 2,300 Eur/l.
Lietuvoje mažiausia benzino kaina balandžio 8 d. buvo „Madalvos“ degalinėje, esančioje Tauragės raj. savivaldybėje – 1,640 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,918 Eur/l – degalinių tinklo „Cirkle K“ degalinėje, esančioje Kauno mieste.
Benzino kainos tinkluose svyruoja nuo 1,640 Eur/l iki 1,918 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudaro 1,832 Eur/l.
Balandžio 8 d. Lietuvoje mažiausia SND kaina buvo 0,790 „Madalva“ degalinėje esančioje Tauragės raj. savivaldybėje. Didžiausia SND kaina – 1,039 Eur/l yra degalinių tinklo „Cirkle K“ degalinėje, esančioje Panevėžio raj. savivaldybėje.
SND kainos tinkluose svyruoja nuo 0,790 Eur/l iki 1,039 Eur/l, o vidutinė SND kaina sudaro 0,941 Eur/l.
Prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose, spartus degalų kainų augimas Lietuvoje prasidėjo po kovo 2 d., kai per vieną dieną didmeninė benzino kaina išaugo 0,03 Eur/l, o dyzelino kaina pašoko 0,11 Eur/l. Didžiausias degalų kainų šuolis įvyko kovo 9 d., palyginti su kovo 2 d., kai benzino kaina išaugo 7 proc., dyzelino kaina – 16 proc., o kitas dvi savaites benzino kaina didėjo po 4–5 proc., o dyzelino kaina išaugo 3–8 procentais. Per pastarąsias dvi savaites (kovo 30 d. ir balandžio 6 d. duomenimis) benzino ir dyzelino kainų augimas sulėtėjo – kilo po 1–3 procentus per savaitę.
Lietuvoje balandžio 6 d. vidutinė mažmeninė benzino kaina sudarė1,76 Eur/l, dyzelino – 2,18 Eur/l.
Lietuvos energetikos agentūra nuo 2011 m. stebi degalų kainų pokyčius šalyje. Mažmeninių kainų stebėsena iki šiol buvo atliekama vieną kartą per savaitę. Didžiausi degalinių tinklai, valdantys ne mažiau 5 degalines, duomenis apie kainas teikia vieną kartą per savaitę – pirmadieniais. Šios informacijos analizė užtikrino statistinę stebėseną.
Reaguodamos į dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose prasidėjusį naftos ir jos produktų kainų kilimą įvairios pasaulio šalyse taiko įvairias trumpalaikes priemones, padėdamos vartotojams.
Benzino ir dyzelino akcizai sumažinti septyniose ES šalyse – Airijoje, Austrijoje, Latvijoje, Italijoje ir Portugalijoje, nuo balandžio 8 d. ši priemonė įsigaliojo Čekijoje. Šiose šalyse degalų akcizas mažinamas nuo 0,04 iki 0,20 eurų už litrą. Sprendimą dėl akcizo sumažinimo planuojama priimti ir Lietuvoje.
Remiantis kitų ES valstybių narių gerąja praktika, planuojama nustatyti, kad Lietuvoje degalų tiekėjai naftos produktų kainas degalinėse galėtų didinti tik vieną kartą per parą. Kainų mažinimui jokie apribojimai nebus taikomi – kainas mažinti bus leidžiama bet kuriuo paros metu neribotą skaičių kartų. Šio reikalavimo laikymąsi kontroliuos VERT. Tai reguliuojantis įstatymo projektas yra paskelbtas viešajai konsultacijai.
Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) šalys narės pagal sutartą kolektyvinių veiksmų planą stabilizuoti pasaulines naftos rinkas į jas išleidžia dalį savo valstybės naftos atsargų. kolektyviniuose veiksmuose stabilizuojant naftos kainas dalyvauja 28 TEA šalys narės ir apie 54 mln. t kaupiamų naftos atsargų iki balandžio pabaigos išleisti į rinką. Lietuva ir kitos 7 šalys jau įvykdė savo įsipareigojimus.
Lietuvos energetikos agentūra
Palikite komentarą