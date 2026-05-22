Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos išvengimas

Priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimui Trakų rajone.
Finansinės paramos teikimą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms diegti reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 27 d. potvarkiu Nr. P1E-203 patvirtintas ,,Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Trakų rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas“, pagal kurį paraiškos dėl finansinės paramos priimamos iki birželio 30 d.
Finansiškai remiamos šios žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:
- Repelentų pirkimas;
- Želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
- Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
- Medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
- Laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas pamiškėse;
- Specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
- Papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
- Miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
- Laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
- Bebraviečių ardymo darbai;
- Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).
Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo komisija.
Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.
Paraiškas dėl finansinės paramos prašome teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, 100 kabinetas (priėmimo langelyje), arba elektroniniu būdu – siunčiant el. pašto adresu dokumentai@trakai.lt.
Papildoma informacija teikiama telefonais: (0 528) 54033, +370 614 35614 arba el. pašto adresu arunas.dzigas@trakai.lt.
Aktualius dokumentus rasite paspaudę ant šių nuorodų:
Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Trakų rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimoׅ“, 2026 m. balandžio 27 d. Nr. P1E-203
