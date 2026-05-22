Erasmus+ Aukštadvario gimnazijoje: profesiniai įgūdžiai ir tarptautinės patirtys

Tarptautinio mobilumo veiklos 2025–2026 mokslo metais sudarė svarbią Trakų r. Aukštadvario gimnazijos (AG) gyvenimo dalį – per mokslo metus tarptautinėse veiklose dalyvavo keliolika gimnazijos profesijos mokinių ir mokytojų. Erasmus+ mobilumo projektas Nr. 2025-1-LT01-KA121-VET-000325210, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, AG bendruomenei suteikė daugiau nei tik galimybes išvykti į užsienį: mokiniams tai kartu ir galimybė mokytis realiose darbo aplinkose ir plėsti savo kultūrinį akiratį, o mokytojams – perimti kitų šalių profesinio mokymo sistemų gerąją patirtį, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
Mokinių mobilumai – galimybės įgyti papildomų profesinių įgūdžių
Tarptautinės mobilumo veiklos profesijos mokiniams suteikia galimybę mokytis kitaip – ne tik klasėje, bet ir realioje darbo aplinkoje užsienyje. Tokios patirtys padeda ugdyti profesinius įgūdžius, stiprina gebėjimą prisitaikyti prie naujų situacijų, plečia akiratį ir leidžia geriau suprasti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius.
Per šiuos mokslo metus į trumpalaikes profesines stažuotes užsienyje išvyko įvairių specialybių AG mokiniai. Praktikos vyko įvairiose ES šalyse, jose dalyvavo virėjo, šaltkalvio ir e. pardavėjo-konsultanto profesijų mokiniai.
Mobilumo stažuočių metu mokiniai atliko praktiką užsienio įmonėse, susipažino su tarptautine darbo kultūra ir stiprino praktinius profesinius įgūdžius. Ne mažiau svarbi tapo ir kita patirties pusė – gebėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos, dirbti komandoje, planuoti savo laiką bei bendrauti užsienio kalba.
Trys savaitės kitoje šalyje daugeliui moksleivių tapo pirmąja ilgesne savarankiška tarptautine patirtimi. Mokiniai ne tik atliko praktikas, bet ir pažino vietos kultūrą, aplankė pažintinius objektus, bendravo su kitų šalių žmonėmis. Visiems Erasmus+ mobilumuose dalyvavusiems mokiniams buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys užsienyje įgytas kompetencijas ir tarptautinę patirtį.
Mokytojų mobilumai – nuo kursų iki profesinių stažuočių
Tarptautinėse veiklose šiais mokslo metais aktyviai dalyvavo ir Aukštadvario gimnazijos mokytojai. Mokyklos personalo mobilumai Slovėnijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Graikijoje išsiskyrė veiklų įvairove ir galimybe tobulėti skirtingomis kryptimis.
Dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo kursuose AG atstovai gilinosi į įvairias švietimo sritis ir aktualias temas, holistinio ugdymo principus, įtraukųjį profesinį mokymą. Didelis dėmesys buvo skiriamas šiuolaikiniams mokymo metodams, mokinių motyvavimui, individualių poreikių atpažinimui ir saugios mokymosi aplinkos kūrimui.
Darbo stebėjimo mobilumų metu AG mokytojai stebėjo užsienio kolegų vedamas pamokas, analizavo taikomus mokymo metodus, susipažino su mokinių vertinimo sistemomis ir profesinio mokymo organizavimu kitose šalyse.
Mokytojų įgyta patirtis tampa visos mokyklos stiprybe – po mobilumų dalyviai dalijasi idėjomis su kolegomis, taiko naujus metodus pamokose ir prisideda prie šiuolaikiškesnio profesinio mokymo kūrimo Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje.
Aukštadvario gimnazijos kryptis – tarptautiškumas
Tarptautiškumas šiandien tampa svarbia šiuolaikinio profesinio mokymo dalimi. Galimybė mokytis, tobulėti ir įgyti patirties tarptautinėje aplinkoje padeda jaunam žmogui drąsiau žengti į darbo rinką ir plačiau matyti savo profesines perspektyvas.
Baigiantis mokslo metams Erasmus+ veiklos Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje nesustoja. Mokykla, kartu su konsorciumo partneriais, tarptautinio mobilumo veiklas įgyvendins ir 2026-2027 mokslo metais. Tai reiškia, kad AG mokiniai ir mokytojai ir toliau turės galimybes dalyvauti tarptautinėse veiklose, stažuotėse ir kvalifikacijos tobulinimo veiklose įvairiose Europos šalyse.
Aukštadvario gimnazija kviečia prisijungti prie mokyklos bendruomenės visus, kurie siekia ne tik profesijos, bet ir galimybių augti bei pažinti pasaulį mokantis plačiau nei tik mokyklos suole.
Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
