Margučių marginimas: tradicija, kalbanti raštais

Dominyka Semionovė, Trakų krašto tradicinių amatų centras
Velykos neįsivaizduojamos be margučių, tačiau jų istorija kur kas gilesnė nei vien šventinė tradicija. Kiekvienas margutis – tai mažas pasakojimas, kuriame susipina tikėjimas, gamta ir protėvių palikimas. Yra sakoma: „Margas margutis – laimingas gyvenimas”.
Seniau margučiai buvo marginami vašku – ant kiaušinio išlydytu vašku piešiami raštai, kurie vėliau išryškėdavo nudažius kiaušinį. Tik vėliau paplito dažymas svogūnų lukštais, pelenais, samanomis ar augalų lapais. Šie būdai ne tik natūralūs, bet ir saugūs – tokius margučius galima drąsiai valgyti.
Vienas paprasčiausių ir iki šiol mėgstamų būdų – marginimas svogūnų lukštais. Ant nevirto kiaušinio dedami augalų fragmentai – žibučių, šalpusnių, lapų ar net iš popieriaus iškirpti ornamentai. Kiaušinis apvyniojamas audiniu ar nailonine medžiaga ir verdamas svogūnų lukštų nuovire su trupučiu druskos. Išvirtas ir nuvalytas margutis patepamas aliejumi – tuomet išryškėja natūralūs, šilti raštai.
Kitas itin vertingas būdas – skutinėjimas. Tai technika, kai jau nudažyto kiaušinio lukštas aštriu įrankiu išskutinėjamas, atidengiant šviesesnį paviršių. Skutinėjimas (raižymas ant nudažyto kiaušinio) yra plačiai paplitęs Rytų ir Vidurio Europoje, šiandien būtent Lietuvoje ji yra išlikusi gyva ir itin vertinama. Skutinėti margučiai pasižymi ypatingu kruopštumu ir ornamentika – dažniausiai juose atsispindi gamtos motyvai: paukščiai, gėlės, saulė.
Spalvų išgavimas senovėje buvo tikras menas. Tamsiems atspalviams išgauti naudota alksnio žievė, rūdiję metalai ir rūgštus tirpalas. Šių medžiagų mišinys padeda išgauti sodrius, tamsius tonus. Kiaušiniai dažnai pirmiausia merkiami į tokį tirpalą, o vėliau verdami svogūnų lukštuose – taip išgaunama gili, natūrali tamsi spalva.
Tačiau svarbiausia margučiuose – ne technika, o jų prasmė. Kiekvienas raštas turi savo simboliką. Margutis – tai tarsi užkoduota žinutė, troškimai skirti sau ar linkėjimai kitam žmogui.
Saulė, dažnai vaizduojama apskritimais ar spinduliais, reiškia gyvybę, šilumą ir šviesą. Taškeliai simbolizuoja sėklą, iš kurios auga gyvybė, o iš „V” formos vagelių kylantys raštai – daigelius ir derlių. Namų, medžių ar tvorų motyvai siejami su šeimos gerove ir saugumu. Ypatingą reikšmę turi ir žalčio simbolis – „S” formos linijos, juosiančios margutį, reiškia sveikatą ir apsaugą.
Svarbi ir spalvų kalba. Raudona simbolizuoja gyvybę ir meilę, geltona – saulę ir džiaugsmą, žalia – gamtos atgimimą, mėlyna – dangų ir ramybę, o juoda – žemę, derlingumą ir amžinybę.
Šiandien vis dažniau pastebime, kad tradicijos nyksta – margučiai dažnai tik nudažomi arba papuošiami lipdukais. Tačiau tikrasis marginimas reikalauja laiko, susikaupimo ir kantrybės. Tai procesas, kuris tampa savotiška meditacija, laiko sustabdymu. Būtent taip gimsta ryšys su tradicija.
Trakų krašte margučių marginimo tradiciją labiau puoselėja kaimiškose vietovėse. Miglė Dalgedaitės, Dalios Mockevičienės, Vaivos Neteckienės ir mano pačios šios tradicijos perduodamos edukacijų metu, kur vaikai ir suaugusieji ne tik mokosi technikos, bet ir supranta jos prasmę. Edukacijose dažniausiai dalyvauja vaikai – jiems ši patirtis dažnai būna nauja. Tačiau norint išmokti marginti, reikia praktikos ir kartojimo. Mūsų protėviai šį amatą įvaldė todėl, kad jį praktikavo kasmet. Tradicija gyva tik tol, kol ją tęsiame.
Margučių marginimas – tai ne tik Velykų atributika. Tai apeiga, kuri jungia mus su praeitimi, su protėviais ir su pačiais savimi. Tai būdas sustoti, susikaupti ir per simbolius palinkėti sau ir kitiems to, kas svarbiausia – sveikatos, šviesos, pilnatvės.
Artėjant šv. Velykoms, marginkime ne tik dėl grožio, bet ir dėl to jausmo, kurį tai sukuria. Kartais užtenka vieno margučio, kad sugrįžtų ramybė, džiaugsmas ir bendrystė.
