Draugystė, kuri peržengia sienas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių savaitė Vokietijoje

Rita Sadovskienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, pavaduotoja ugdymui
Tarptautinės partnerystės, prasidėjusios mokyklos suole, dažnai tampa vienomis vertingiausių jaunų žmonių patirčių. Tuo dar kartą įsitikino Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai, kurie kovo 21–28 dienomis dalyvavo jau trečiojoje mainų programoje su Vokietijos Schönebeck Dr. Carl-Hermann gimnazija.
Ši graži draugystė tarp mokyklų užsimezgė 2022 metais, buvo tęsiama 2024-aisiais, o šiemet dar kartą patvirtino, kad mokinių mainai – tai ne tik kelionė, bet ir gyva tarpkultūrinio pažinimo, savarankiškumo bei asmeninio augimo mokykla.
Jau pirmąją viešnagės dieną Trakų gimnazistus ypač šiltai pasveikino Dr. Carl-Hermann gimnazijos direktorius dr. Ulrichas Plaga ir Schönebecko savivaldybės atstovai. Nuoširdus priėmimas, dėmesys svečiams ir svetinga atmosfera tapo gražia pradžia savaitei, kupinai įspūdžių, naujų pažinčių ir prasmingų veiklų.
Didelę mainų programos vertę kūrė tai, kad mokiniai gyveno vokiečių šeimose. Tokia patirtis suteikė galimybę ne tik tobulinti kalbinius įgūdžius, bet ir iš arti pažinti šalies kultūrą, tradicijas, šeimos kasdienybę bei gyvenimo ritmą. Gyvenimas kitoje šeimoje ugdo savarankiškumą, atsakomybę, lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie naujos aplinkos.
Ne mažiau svarbi buvo pažintis su Vokietijos švietimo sistema. Gimnazistai lankė pamokas, stebėjo ugdymo procesą, dalyvavo bendruose meno projektuose, diskutavo su bendraamžiais, dalijosi patirtimis apie mokyklinį gyvenimą Lietuvoje ir Vokietijoje. Tokie susitikimai skatina platesnį požiūrį, ugdo pagarbą kitai kultūrai ir stiprina bendruomeniškumo jausmą.
Programą praturtino turiningos edukacinės išvykos į Berlyną, Magdeburgą, Tālę, Vernigerodę ir Pėmelte. Kelionių metu mokiniai lankė istorinius, kultūrinius ir meno objektus, geriau pažino Vokietijos istoriją, architektūrą bei kultūrinį paveldą. Kiekviena diena dovanojo naujų atradimų, bendrų patirčių ir prisiminimų, kurie išliks ilgam.
Kaip pabrėžia programos organizatoriai, mainai – tai daugiau nei kelionė. Tai gyvos pamokos už mokyklos ribų, naujos draugystės, pasitikėjimo savimi stiprinimas, kalbinių kompetencijų augimas ir vertybinis jaunų žmonių brandinimas.
Jau rugsėjo mėnesį į Trakus atvyks vokiečių gimnazistai, todėl gimnazijos bendruomenė jau dabar aktyviai rengia programą, planuoja veiklas ir ruošiasi parodyti Trakų krašto istoriją, kultūrą bei svetingumą.
Šią prasmingą tarptautinę partnerystę koordinuoja Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rita Sadovskienė ir vokiečių kalbos mokytoja Rasa Pašiūnienė.
Akivaizdu, kad partnerystė su Dr. Carl-Hermann gimnazija tapo svarbia gimnazijos tarptautiškumo dalimi. Tikima, jog ši draugystė tęsis dar daugelį metų, stiprindama ryšius tarp mokyklų, miestų ir valstybių, o svarbiausia – augindama atvirą, smalsią ir pasauliui pasirengusią jaunąją kartą.
Mokinių mintys:
,,Vokietijoje man labai patiko. Įspūdį paliko Berlynas ir parlamento rūmai. Patiko žmonės ir labai patiko šeima, kurioje gyvenau“ (Adas).
,,Dalyvavimas mainų programoje labai patiko. Ten susipažinau su daug įdomių žmonių. Patiko pasidalinti sava kultūra su kitais ir taip pat iš jų pasimokyti“ (Liana).
,, Vokietijoje praleistas laikas buvo nuostabus. Nauja patirtis, draugiška kompanija ir įspūdžiai, kurie liks atmintyje ilgam“ (Adomas).
,,Dalyvavimas mainų programoje – įdomi bei naudinga patirtis. Turėjau galimybę patobulinti savo kalbos įgūdžius, susipažinti su kitos šalies kultūra ir žmonėmis. Lankėmės Berlyne ir Magdeburge, taip pat apsilankėme Reichstage bei įspūdingoje Pjomeltės šventykloje. Kelionės metu susidraugavome ne tik su vokiečių vaikais, bet ir dar labiau suartėjome su lietuvių grupe. Man labai patiko ši patirtis, nes ji praplėtė mano akiratį ir suteikė daug gražių prisiminimų. Tikrai siūlau kitiems dalyvauti tokiose programose, nes tai puiki galimybė keliauti, tobulėti ir susirasti naujų draugų‘‘(Milda).
