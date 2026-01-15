Laisvės žygis maršrutu Senieji Trakai-Trakai

Parašyta: 2026-01-15 | Kategorija: Kultūra, Laisvės gynėjų diena, Naujienos, Renginiai, Senieji Trakai, Seniūnijos, Trakai |

Žygeiviai. Organizatorių nuotr.

Julijana Markauskienė, VšĮ Trakų kultūros ir meno centro Kultūrinės veiklos vadybininkė

Sausio 12-ąją vyko Laisvės žygis maršrutu Senieji Trakai-Trakai, subūręs vietos bendruomenę prasmingam laisvės minėjimui. Žygio dalyviai keliavo į Trakus, kur prisijungė prie minėjimo prie laužo.

Žygis buvo ypatingas dėl gausaus vaikų dalyvavimo – net šešerių metų žygeivis drąsiai įveikė maršrutą kartu su bendruomene, įrodydamas, kad meilė Lietuvai ir laisvei neturi amžiaus ribų. Kiekvienas nueitas kilometras buvo kupinas prasmės: pagarbos Lietuvos istorijai ir dėkingumo tiems, kurie kovojo už mūsų laisvę.

Žygyje dalyvavo Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos bendruomenė, Senųjų Trakų seniūnė, tėvai ir kiti gyventojai. Visus žygio dalyvius saugiai išlydėjo ir lydėjo Trakų policijos pareigūnai, kurie ne tik rūpinosi saugumu, bet ir padovanojo atšvaitus.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Skelbiamas atliekų surinkimo 2026 m. grafikas
Būsto pritaikymas asmenims su negalia
Su 95-uoju jubiliejumi, gerbiama Marija Draugeliene!
Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai Trakų rajone 2026 metais

Renginiai

Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!
Kūrybinės dirbtuvės Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – prisiminimų ir pagarbos Sausio 13-ajai ženklas Kūrybinės dirbtuvės Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – prisiminimų ir pagarbos Sausio 13-ajai ženklas
Kviečiame dalyvauti civilinės saugos edukacijoje
Laisvės žygis maršrutu Senieji Trakai-Trakai

Kultūra

Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!
Kūrybinės dirbtuvės Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – prisiminimų ir pagarbos Sausio 13-ajai ženklas Kūrybinės dirbtuvės Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – prisiminimų ir pagarbos Sausio 13-ajai ženklas
Laisvės žygis maršrutu Senieji Trakai-Trakai
„Sausio 13-oji tautos atmintyje“ – istorijos ir vienybės pamoka Mažuosiuose Lygainiuose

Sveikata

Nauja paslauga VšĮ Lentvario ambulatorijoje
Žiema padovanojo pūslelinę? Vaistininkė atskleidė, kaip kuo greičiau ja atsikratyti
Kviečiame dalyvauti civilinės saugos edukacijoje
„Addere“ Raseiniuose įsigijo istorinį vienuolyno pastatą: čia planuojama teikti ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugas
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos