Žygeiviai. Organizatorių nuotr.
Julijana Markauskienė, VšĮ Trakų kultūros ir meno centro Kultūrinės veiklos vadybininkė
Sausio 12-ąją vyko Laisvės žygis maršrutu Senieji Trakai-Trakai, subūręs vietos bendruomenę prasmingam laisvės minėjimui. Žygio dalyviai keliavo į Trakus, kur prisijungė prie minėjimo prie laužo.
Žygis buvo ypatingas dėl gausaus vaikų dalyvavimo – net šešerių metų žygeivis drąsiai įveikė maršrutą kartu su bendruomene, įrodydamas, kad meilė Lietuvai ir laisvei neturi amžiaus ribų. Kiekvienas nueitas kilometras buvo kupinas prasmės: pagarbos Lietuvos istorijai ir dėkingumo tiems, kurie kovojo už mūsų laisvę.
Žygyje dalyvavo Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos bendruomenė, Senųjų Trakų seniūnė, tėvai ir kiti gyventojai. Visus žygio dalyvius saugiai išlydėjo ir lydėjo Trakų policijos pareigūnai, kurie ne tik rūpinosi saugumu, bet ir padovanojo atšvaitus.