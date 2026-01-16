Žiema padovanojo pūslelinę? Vaistininkė atskleidė, kaip kuo greičiau ja atsikratyti

Asociatyvi Freepik nuotr.
Spaudžiantis šaltukas lauke, gairinantis vėjas ir sausas patalpų oras – vieni iš pagrindinių aplinkos veiksnių, lemiančių paprastosios pūslelinės Herpes simplex atsiradimą. Anot vaistininkės Julijos Aganauskaitės-Žukaitės, paprastoji pūslelinė šaltuoju metų laikotarpiu yra gana dažna problema dar ir dėl to, kad nemaža dalis žmonių pakankamai nesirūpina lūpų, nosies ir veido odos drėkinimu bei maitinimu, o suskeldėjusi oda tampa puikia terpe virusui. Vaistininkė dalijasi esminėmis taisyklėmis, padėsiančiomis išvengti pūslelinės, o jai atsiradus – greičiau išgydyti.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, beveik 4 milijardai pasaulio gyventojų yra susidūrę su pirmojo tipo Herpes simplex virusu, sukeliančiu paprastąją pūslelinę ant lūpų, aplink burną ar nosį, – rašoma vaistinių tinklo „Camelia“ pranešime spaudai. Pūslelinės atsiradimui ir viruso aktyvavimui nemažai įtakos turi žmogaus imuninės sistemos stiprumas, organizmą pamažu sekinantis stresas, gretutinės ligos, tokios kaip peršalimas, koronavirusas ar gripas, taip pat permainingi, itin karšti ar vėsūs orai, netinkama odos priežiūra.
„Lūpų oda yra labai plona ir jautri, todėl šaltukas, vėjas ir sausas šildomų patalpų oras gali ją neigiamai paveikti. Jei pakankamai nedrėkiname lūpų, nenaudojame apsauginio lūpų pieštuko ar riebaus kremo, o dar jei lauke jas apsilaižome – lūpos gali išsausėti, suskilinėti, atsirasti šašai ar skausmingi įtrūkimai. Jei imuninė sistema nėra stipri, kas dažnai būna žiemos metu, atsiranda didesnė tikimybė reaktyvuotis pūslelinę sukeliančiam virusui“, – vardija vaistininkė.
Negana to, virusas plinta labai greitai. Juo galima užsikrėsti tiesioginio kontakto su sergančiuoju metu: dalinantis stalo įrankiais, indais, kosmetikos priemonėmis, bučiuojantis, taip pat čiaudint neužsidengus burnos. Virusas gali išlikti aktyvus net ir nesant akivaizdiems simptomams, jis taip pat kurį laiką išgyvena ant odos, tekstilės, plastiko paviršių.
Pirmieji simptomai
Apie paprastąją pūslelinę praneša atsiradęs dilgčiojimas, juntamas karštis ir deginimas burnos ar nosies srityje. Per parą ar dvi tose vietose susiformuoja mažos, skysčiu prisipildžiusios pūslelės ar, kai kuriais atvejais, susidaro pūslelių junginiai, opos. Vaistininkė J. Aganauskaitė-Žukaitė atkreipia dėmesį, kad tiems, kas pirmą kartą užsikrečia Herpes simplex virusu ir suserga pūsleline, simptomai gali būti sunkesni.
„Kai kuriems žmonėms infekcijos pradžioje taip pat gali pakilti temperatūra, skaudėti raumenis, galvą, kaklo zonoje jaustis patinę limfmazgiai. Atsiradusios pūslelės neretai būna skausmingos, gali perštėti, šlapiuoti, tad gali atsirasti sunkumų valgant, geriant ar net šypsantis. Kai pūslelės pratrūksta, pažeistoje vietoje susiformuoja šašas, jis gali kraujuoti. Sergama nuo kelių dienų iki kelių savaičių, pirmą kartą dažniausiai sergama ilgiausiai“, – pažymi vaistininkė.
Ar galima išvengti?
Vaistininkė pasakoja, kad jei Herpes simplex virusas patenka į organizmą, jis ten liks visą gyvenimą, todėl bėgant laikui labai svarbu stengtis jo nesuaktyvinti. Tam gali padėti tinkama odos apsauga, sveikas gyvenimo būdas ir imuniteto stiprinimas, žalingų įpročių atsisakymas, streso kontrolė, aprangos ir kosmetikos pritaikymas pagal oro sąlygas.
Tam, jog organizmas gebėtų atsilaikyti prieš įvairias infekcijas, įskaitant ir paprastąją pūslelinę, jam reikia pakankamai antioksidantų, pavyzdžiui, vitamino C; imunitetui įtakos turi ir tinkamas vitamino D kiekis; mineralai magnis ir cinkas. Naudingos ir omega-3 riebalų rūgštys – jos gali padėti sumažinti besivystantį uždegimą ir palaikyti bendrą sveikatą. Ežiuolės ekstraktas gali padėti stiprinti imuninę sistemą ir mažinti peršalimo simptomus. O B grupės vitaminai, ypač vitaminas B6, yra svarbūs ne tik imuninės sistemos funkcijai, bet ir nervų sistemos stiprinimui.
„Svarbu nepamiršti ir tiesiogiai rūpintis apsauginio odos barjero stiprinimu. Esant stipriam vėjui ar šaltukui, patarčiau užsidengti lūpas su šaliu, stengtis nelaižyti jų lauke. Renkantis kosmetikos priemones, rekomenduočiau atkreipti dėmesį į lūpų pieštukus su pantenoliu, natūraliais sviestais, glicerinu, bičių vašku. Jei lūpų pieštukas neatrodo tinkamas pasirinkimas, galima naudoti riebesnį veido kremą, tačiau prieš einant į lauką, reikėtų palaukti bent 10–15 min., kol šis susigers į odą. Kartą ar porą per savaitę galima lengvai pašveisti lūpas su švelniu šveitikliu, kad būtų pašalinamos negyvos odos ląstelės. Pakankamas vandens vartojimas – taip pat labai svarbus“, – vardija J. Aganauskaitė-Žukaitė
Jei pūslelės jau atsirado, kaip gydyti?
Vaistininkė paaiškina, kad aktyvi pūslelinė gali būti gydoma antivirusinėmis priemonėmis, tokiomis kaip acikloviro veikliosios medžiagos tepalai ar tabletės. Vartojami ir preparatai, kurių sudėtyje yra mineralinio silicio dioksido ar hidrokortizono. Pūslelių gijimą pagreitinti gali specialūs pleistrai, arbatmedžio aliejus. Kai kuriais atvejais pūslelinė gali praeiti ir savaime, kadangi organizmas pats gamina antikūnus. Tačiau vaistai padeda organizmui efektyviau kovoti su virusu ir greičiau sumažinti nemalonius simptomus.
„Pasireiškus pūslelinei, svarbiausia nespausti ir nedraskyti pūslelių bei vėliau susidarančių šašų, nebandyti „nudeginti“ pažeistos vietos su alkoholiu, jodu ar kliautis kitais prieš daugelį metų populiariais savigydos metodais. Geriausia pasitarti su vaistininku, o jei sergama pirmą kartą ir kartu su pūsleline prastėja ir bendra organizmo sveikata – kreiptis į gydytoją“, – paaiškina vaistininkė.
„Camelia“ pranešimas